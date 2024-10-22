Пациент Соловьев поддакивает носителю делирия1
- Александр Невзоров
- 22.10.2024, 9:31
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Очередной фейерверк тупости на российском ТВ.
Пациенты соловьевской палаты снова «сдвинули койки» и совещаются.
Пациент Гурулев публично ласкает себя
мыслями, что их клиника воюет с самим НАТО.
Пациент Соловьев поддакивает носителю делирия, а все прочие хмелеют от величия.
Картина типическая не только для этой палаты, но и для всей их больницы в целом.
Пациенты часочек будут упиваться этими мыслями, а затем уснут, забудутся под хлорпромазином.
Но проблема останется.
И заключается она в том том, что зараза-НАТО как раз и не воюет, а право жахнуть по России чем-нибудь крупнее ручной гранаты надо вымаливать у этого «мирового зла» месяцами.
Наступит утро, пройдет профессорский обход и пациенты вновь заголосят о том же самом. И крики из их палаты будет повторять вся Россия.
Александр Невзоров, «Телеграм»