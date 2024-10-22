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Пациент Соловьев поддакивает носителю делирия

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  • Александр Невзоров
  • 22.10.2024, 9:31
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Пациент Соловьев поддакивает носителю делирия

Очередной фейерверк тупости на российском ТВ.

Пациенты соловьевской палаты снова «сдвинули койки» и совещаются.

Пациент Гурулев публично ласкает себя

мыслями, что их клиника воюет с самим НАТО.

Пациент Соловьев поддакивает носителю делирия, а все прочие хмелеют от величия.

Картина типическая не только для этой палаты, но и для всей их больницы в целом.

Пациенты часочек будут упиваться этими мыслями, а затем уснут, забудутся под хлорпромазином.

Но проблема останется.

И заключается она в том том, что зараза-НАТО как раз и не воюет, а право жахнуть по России чем-нибудь крупнее ручной гранаты надо вымаливать у этого «мирового зла» месяцами.

Наступит утро, пройдет профессорский обход и пациенты вновь заголосят о том же самом. И крики из их палаты будет повторять вся Россия.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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