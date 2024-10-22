«Там сняли 1 человека с рейса» 22.10.2024, 9:44

Что происходит на границе Беларуси с ЕС.

На границе Беларуси продолжаются незаконные проверки телефонов, «беседы» с силовиками и задержания. По информации правозащитного центра «Вясна», с начала 2024 года по возвращении в Беларусь были задержаны более 55 человек, против 17 из которых возбудили уголовные дела. При этом цифра может быть значительно больше из-за отсутствия полных данных у правозащитников.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

На самом деле о допросах белорусов на границе при возвращении домой в приграничных чатах пишут редко. В основном там обобщенные сообщения, в которых не указывают, граждан каких стран уводят на «беседы»:

«16.10.2024. Автобус Гданьск — Минск. Перевозчик ООО «ПКС Гданьск». В 14.00 отправились по расписанию. В 22.35 начали проходить контроль у поляков. В 01.25 пошли на контроль к белорусам. В 02.30 дождались некоторых людей с беседы и полностью покинули пропускной пункт».

«Вильнюс — Минск. 18.10.2024. Eurolines, рейс на 11.30. Автобус полупустой, человек 15. Белорусов проходили долго из-за «Эколайнса» с 60 человеками перед нами. Там сняли 1 человека с рейса. Итого обе границы за 3,5 часа».

«РП — РБ. 18.40 — 22.00, граница 2 часа + ждали с беседы».

«РП — РБ. На обе границы 7 часов. 2 часа ждали с беседы на белгранице. Автобусов было мало, но на белгранице процесс шел очень долго».

Людей допрашивают не только на въезде в Беларусь, но и на выезде:

«16.10. Минск — Вильнюс, 20.40. 22.47 — въезд на границу, сразу на паспортный. 23.05 — выезд с паспортного (еще до 23.40 ждали дополнительно 2 человек с допроса)».

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