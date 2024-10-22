Politico: В ЕС оживились разговоры о введении войск в Украину
- 22.10.2024, 9:46
Из-за солдат КНДР на фронте.
Сообщения о том, что тысячи северокорейских солдат могут вскоре присоединиться к России для участия в войне в Украине, вновь активизировали обсуждение возможного развертывания европейских войск для поддержки Киева, пишет Politico.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в комментарии изданию, что европейским странам стоит пересмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину. Ландсбергис подчеркнул:
«Если информация об участии северокорейских солдат и поставках россиянам боеприпасов подтвердится, мы должны вернуться к обсуждению идей, предложенных Макроном».
Эта идея была выдвинута еще в феврале, но тогда ее отклонил канцлер Германии Олаф Шольц, пообещав, что европейские или НАТОвские войска не будут размещены в Украине.
Западные лидеры пока осторожно комментируют эти сообщения. Генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны США Ллойд Остин пока не подтвердили эту информацию, хотя Остин заявил, что возможное развертывание северокорейских войск вызывает беспокойство.
Южная Корея уже планирует отправить делегацию в штаб-квартиру НАТО для обсуждения своих разведывательных данных о передвижении северокорейских военных. Однако некоторые европейские чиновники считают, что Запад слишком осторожен в своих действиях.
Рихо Терхас, бывший командующий вооруженными силами Эстонии и член Европейского парламента, заявил, что Запад использует неуверенность в достоверности разведданных как предлог для бездействия. По его словам, интеграция северокорейских войск в российские подразделения может стать сложной операционной задачей с минимальным влиянием на боевые действия. В то же время Терхас считает, что Европа должна серьезно рассмотреть возможность ввода войск в Украину.
«Это важно иметь как вариант», - подчеркнул Терхас, добавив, что такая возможность может быть полезной, если конфликт будет продолжаться.