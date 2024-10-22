закрыть
22 октября 2024, вторник, 9:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: В ЕС оживились разговоры о введении войск в Украину

  • 22.10.2024, 9:46
Politico: В ЕС оживились разговоры о введении войск в Украину

Из-за солдат КНДР на фронте.

Сообщения о том, что тысячи северокорейских солдат могут вскоре присоединиться к России для участия в войне в Украине, вновь активизировали обсуждение возможного развертывания европейских войск для поддержки Киева, пишет Politico.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в комментарии изданию, что европейским странам стоит пересмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину. Ландсбергис подчеркнул:

«Если информация об участии северокорейских солдат и поставках россиянам боеприпасов подтвердится, мы должны вернуться к обсуждению идей, предложенных Макроном».

Эта идея была выдвинута еще в феврале, но тогда ее отклонил канцлер Германии Олаф Шольц, пообещав, что европейские или НАТОвские войска не будут размещены в Украине.

Западные лидеры пока осторожно комментируют эти сообщения. Генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны США Ллойд Остин пока не подтвердили эту информацию, хотя Остин заявил, что возможное развертывание северокорейских войск вызывает беспокойство.

Южная Корея уже планирует отправить делегацию в штаб-квартиру НАТО для обсуждения своих разведывательных данных о передвижении северокорейских военных. Однако некоторые европейские чиновники считают, что Запад слишком осторожен в своих действиях.

Рихо Терхас, бывший командующий вооруженными силами Эстонии и член Европейского парламента, заявил, что Запад использует неуверенность в достоверности разведданных как предлог для бездействия. По его словам, интеграция северокорейских войск в российские подразделения может стать сложной операционной задачей с минимальным влиянием на боевые действия. В то же время Терхас считает, что Европа должна серьезно рассмотреть возможность ввода войск в Украину.

«Это важно иметь как вариант», - подчеркнул Терхас, добавив, что такая возможность может быть полезной, если конфликт будет продолжаться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип