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«Страшно в магазин заходить»

  • 22.10.2024, 9:53
«Страшно в магазин заходить»

В Минске показали, как продавщица удерживала покупателя.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как продавщица минского магазина в подземном переходе держала двери торговой точки, чтобы покупатель оттуда не ушел. Что случилось, точно не известно. Комментаторы писали о воровстве, сообщает «Телеграф».

На предложение проходящей мимо женщины вызвать милицию сотрудница магазина ответила, что правоохранителей уже вызвали. «Чтоб не убежал, подержите двери», — попросила она помощи.

@vladkachan1802 #трицены #минск ♬ оригинальный звук - Vladkachan1802

«Во жизнь настала, страшно в магазин заходить, еще не выпустят. Чего удерживали??» — спросил один комментатор.

«За то, что он украл, это статья. А удерживать не имели право, это «уголовка», — написал другой.

Действительно, в Уголовном кодексе (УК) Беларуси есть статья 183 «Незаконное лишение свободы», предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет за незаконное удержание человека в помещении. Однако в ситуации должна разбираться милиция.

«Вот это, я понимаю, борьба за клиента», — пошутил пользователь TikTok.

«Не оформил бонусную карту», — продолжил юморить другой.

Кто-то же похвалил действия продавщицы магазина: «Надеюсь, ей премию дадут. С нашими девочками лучше не иметь проблем».

«Я работал в магазине директором, покупатель может положить в карман все, что угодно, и скинуть на кассе или перед выходом из магазина. Законно будет его словить до приезда милиции, если он выйдет за дверь», — ответил на комментарии о незаконном удержании один из юзеров

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