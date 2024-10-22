«Страшно в магазин заходить»
- 22.10.2024, 9:53
В Минске показали, как продавщица удерживала покупателя.
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как продавщица минского магазина в подземном переходе держала двери торговой точки, чтобы покупатель оттуда не ушел. Что случилось, точно не известно. Комментаторы писали о воровстве, сообщает «Телеграф».
На предложение проходящей мимо женщины вызвать милицию сотрудница магазина ответила, что правоохранителей уже вызвали. «Чтоб не убежал, подержите двери», — попросила она помощи.
@vladkachan1802 #трицены #минск ♬ оригинальный звук - Vladkachan1802
«Во жизнь настала, страшно в магазин заходить, еще не выпустят. Чего удерживали??» — спросил один комментатор.
«За то, что он украл, это статья. А удерживать не имели право, это «уголовка», — написал другой.
Действительно, в Уголовном кодексе (УК) Беларуси есть статья 183 «Незаконное лишение свободы», предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет за незаконное удержание человека в помещении. Однако в ситуации должна разбираться милиция.
«Вот это, я понимаю, борьба за клиента», — пошутил пользователь TikTok.
«Не оформил бонусную карту», — продолжил юморить другой.
Кто-то же похвалил действия продавщицы магазина: «Надеюсь, ей премию дадут. С нашими девочками лучше не иметь проблем».
«Я работал в магазине директором, покупатель может положить в карман все, что угодно, и скинуть на кассе или перед выходом из магазина. Законно будет его словить до приезда милиции, если он выйдет за дверь», — ответил на комментарии о незаконном удержании один из юзеров