«Страшно в магазин заходить» 22.10.2024, 9:53

В Минске показали, как продавщица удерживала покупателя.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как продавщица минского магазина в подземном переходе держала двери торговой точки, чтобы покупатель оттуда не ушел. Что случилось, точно не известно. Комментаторы писали о воровстве, сообщает «Телеграф».

На предложение проходящей мимо женщины вызвать милицию сотрудница магазина ответила, что правоохранителей уже вызвали. «Чтоб не убежал, подержите двери», — попросила она помощи.

«Во жизнь настала, страшно в магазин заходить, еще не выпустят. Чего удерживали??» — спросил один комментатор.

«За то, что он украл, это статья. А удерживать не имели право, это «уголовка», — написал другой.

Действительно, в Уголовном кодексе (УК) Беларуси есть статья 183 «Незаконное лишение свободы», предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет за незаконное удержание человека в помещении. Однако в ситуации должна разбираться милиция.

«Вот это, я понимаю, борьба за клиента», — пошутил пользователь TikTok.

«Не оформил бонусную карту», — продолжил юморить другой.

Кто-то же похвалил действия продавщицы магазина: «Надеюсь, ей премию дадут. С нашими девочками лучше не иметь проблем».

«Я работал в магазине директором, покупатель может положить в карман все, что угодно, и скинуть на кассе или перед выходом из магазина. Законно будет его словить до приезда милиции, если он выйдет за дверь», — ответил на комментарии о незаконном удержании один из юзеров

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com