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Владелец СТО угонял автомобили своих клиентов

  • 22.10.2024, 9:55
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Владелец СТО угонял автомобили своих клиентов

История из Могилева.

В Могилеве сразу четверо клиентов одной СТО обратились в милицию и сообщили об угоне автомобилей. Они отдали в ремонт машины, а автомастер катался на них, как на своих.

В милиции выяснили, что чужими автомобилями пользовался 34-летний могилевчанин, владелец авторемонтной мастерской. Без ведома своих клиентов он ездил на их машинах по своим личным вопросам вместо того, чтобы заниматься их починкой. Об этом сообщили в УВД Могилевской области. Заезды попали на видео, вот один из них:

В отношении могилевчанина возбуждено сразу несколько уголовных дел.

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