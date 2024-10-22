Владелец СТО угонял автомобили своих клиентов 22.10.2024, 9:55

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История из Могилева.

В Могилеве сразу четверо клиентов одной СТО обратились в милицию и сообщили об угоне автомобилей. Они отдали в ремонт машины, а автомастер катался на них, как на своих.

В милиции выяснили, что чужими автомобилями пользовался 34-летний могилевчанин, владелец авторемонтной мастерской. Без ведома своих клиентов он ездил на их машинах по своим личным вопросам вместо того, чтобы заниматься их починкой. Об этом сообщили в УВД Могилевской области. Заезды попали на видео, вот один из них:

В отношении могилевчанина возбуждено сразу несколько уголовных дел.

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