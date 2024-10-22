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Великобритания предоставит Украине $3 млрд военного кредита

  • 22.10.2024, 10:06
Великобритания предоставит Украине $3 млрд военного кредита

Его будут погашать средствами РФ.

Во время визита к украинским военным министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз вместе с министром обороны Джоном Гили объявили о предоставлении Украине £2,26 млрд (примерно $3 млрд) военного кредита. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства 22 октября.

В релизе указано, что это часть крупного кредита на $50 млрд в рамках программы G7, которая будет погашаться на средства прибыли от замороженных на Западе российских активов.

«Кредит Великобритании в размере £2,26 млрд предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины, что позволит украинцам инвестировать в основное оборудование для поддержки их усилий против России, такое как противовоздушная оборона, артиллерия и более широкое техническое обеспечение», – говорится в сообщении.

Этот кредит является дополнением к военной помощи на £3 млрд в год, которую обязалась предоставить Украине Великобритания, уточнили в правительстве королевства.

Авторы сообщения напомнили, что о программе, предусматривающей выделение странами «Большой семерки» кредита на $50 млрд для Украины, объявили в июне 2024 года.

«Сегодня Великобритания объявила о своем вкладе в эту программу и в ближайшие недели введет национальное законодательство, которое позволит как можно быстрее перевести новые средства Украине. Этот заем является дополнительным к £12,8 млрд, уже выделенным на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины. Финансирование поступает одновременно с введением Великобританией и международными партнерами крупнейшего и строжайшего пакета санкций, которого никогда еще не налагали на большую экономику. Без этого Россия получила бы дополнительные более чем $400 млрд для своей военной машины – чего хватило бы для финансирования незаконного вторжения на протяжении следующий четырех лет», – добавили в релизе.

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