Авторитетные обозреватели назвали восемь смартфонов с лучшей камерой 22.10.2024, 10:06

1,084

Модели под разный бюджет и потребности.

Авторитетные обзорщики Tom's Guide протестировали лучшие камерофоны на рынке и составили подборку наиболее удачных камерофонов осенью 2024 года. В топ вошли восемь устройств в разных ценовых диапазонах.

Отмечается, что часто пользователи при выборе смартфона с хорошей камерой обращают внимание только на количество мегапикселей, будучи уверенным, что чем их больше, тем более четкими должны быть снимки. Однако на практике эта особенность мало влияет на качество фото. Многое зависит от размера самого пикселя, диагонали матрицы, апертуры объектива и фирменного ПО.

Лучший в целом – iPhone 16 Pro. Экспертов особенно впечатлил улучшенный зум-объектив, а снимки при слабом освещении на Айфон уделывают всех конкурентов. Новая кнопка управления камерой также является приятным дополнением.

Лучший камерофон на Android – Pixel 9 Pro. Он идет ноздря в ноздрю с iPhone 16 Pro. У этого смартфона потрясающий макрорежим, лучшая среди конкурентов ночная съемка и первоклассные возможности обработки фото. Версия 9 Pro XL отличается только габаритами.

Лучший премиум-камерофон – Galaxy S24 Ultra. Он предлагает самую универсальную камеру на сегодня с большим количеством объективов, включая огромный 200-Мп главный модуль и лучшее качество съемки с зумом.

Лучший по цене/качеству – Pixel 8a. Google продолжает доказывать, что любителям поснимать не нужно тратить кучу денег на отличный телефон с камерой. Если слишком сильно не присматриваться, он снимает почти так же хорошо, как Pixel 9 Pro, но стоит в разы дешевле. Альтернативой ему является iPhone 16 и Galaxy S24.

Работа над ошибками – OnePlus 12. Если раньше смартфоны этого бренда выделялись дизайном и автономностью, то их последний флагман получил топовый телевик с 3-кратным зумом и одну из лучших в отрасли фронталок.

Лучшая складная камера – Galaxy Z Flip 6. Обновленная с 12 до 50 Мп основная камера ставит раскладушку Samsung впереди других складных девайсов, когда дело касается фотовозможностей. Особенно это заметно при ночной съемке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com