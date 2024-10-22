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Bloomberg: Время ударить Путина в самое больное место

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  • 22.10.2024, 9:54
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Bloomberg: Время ударить Путина в самое больное место

США могут заставить главу Кремля отступить.

Аргумент о том, что санкции против РФ не работают, поэтому нет смысла беспокоиться, является «обычным пропагандистским ходом Путина», который имеет целью подорвать поддержку ограничений в США и странах Европы. Об этом пишет автор Стефани Бейкер для Bloomberg.

«Сразу после полномасштабного вторжения звучали слишком оптимистичные прогнозы, что беспрецедентные шаги приведут к краху российской экономики. Этого не произошло. Кремль оправился благодаря высокой цене на нефть, которая является основой российской экономики», - отметила она.

По словам эксперта, страны «Большой семерки» пытались подорвать поток денег на нефть, а именно установили верхний предел цены на российскую нефть и запретили западные услуги для нефти. Это действовало в течение нескольких месяцев, однако затем РФ собрала теневой флот танкеров для перевозки нефти в Азию, а Индия поглощала поставки.

«Столкнувшись с жестким контролем за экспортом американских и европейских технологий, Россия использовала подставные компании в Китае, Гонконге и Индии для импорта микросхем, необходимых ей для производства высокоточного оружия. В ответ Вашингтон начал играть в «кошки-мышки», чтобы закрыть лазейки, нацелившись на посредников, участвующих в торговле нефтью, золотом и технологиями», - напомнила Бейкер.

Автор издания отметила, что 17 октября Великобритания внесла в черный список еще 18 танкеров, таким образом общее количество российских судов, попавших под западные санкции, составило 90. В то же время как отметила Бейкер, «Кремль получил выгоду от слабого правоприменения», также она подчеркнула:

«Путин хотел бы, чтобы мир считал, что санкции стоят США и Европе больше, чем России. Но для того, чтобы санкции имели влияние, нужно время. Российская экономика начинает испытывать давление растущей изоляции в сочетании с рекордными расходами Путина на войну. Инфляция упорно держится на высоком уровне - 8,6%, что заставляет центральный банк повысить процентные ставки до 19%».

Также она отметила, что дефицит рабочей силы в России непрерывный, ведь Кремль ищет людей для войны в Украине. Ссылаясь на прогнозы Александра Исакова из Bloomberg Economics, Бейкер добавила, что Россия приближается к замедлению темпов роста, а уже в 2025 году эти темпы упадут до 1,2%.

«Санкции, безусловно, являются одной из причин замедления. Капитала меньше, заимствования ограничиваются только местными сбережениями, тогда как торговые расчеты являются более дорогими и требуют больше времени, что эквивалентно увеличению оттока капитала», - объяснил Исаков.

По словам автора Bloomberg, медленное введение санкций только позволило российскому диктатору «приспособиться и получить выгоду».

«Если Трамп или Камала Харрис действительно хотят заставить Путина отступить, они могут резко усилить экономическую войну, чтобы лишить Кремль ресурсов: снизить верхний предел цены на нефть, внести в черный список большую часть теневого нефтяного флота и наложить санкции на китайские банки за сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом, чтобы отпугнуть других от этого бизнеса», - считает Бейкер.

Эксперт подытожила, что для России в этом вопросе нефть является ключевым фактором, ведь только в июле 2024 года РФ заработала 17,1 млрд долларов доходов от экспорта нефти.

«Но усиление санкций может снизить эту цифру. Как отметил мой коллега Джулиан Ли, беспокойство о последствиях сначала оттолкнуло покупателей от использования судов из черного списка в начале этого года. Но отсутствие действий поощрило Россию загрузить по меньшей мере 21 танкер, попавший под санкции, в период с конца апреля до начала октября. Санкции не работают так хорошо, как могли бы, но пришло время прекратить выкручиваться и ударить Путина в самое больное место», - написала Бейкер.

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