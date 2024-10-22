Политзаключенную Викторию Кульшу в третий раз будут судить 2 22.10.2024, 10:20

1,056

Виктория Кульша

За «неповиновение администрации».

8 октября суд Речицкого района рассмотрит уголовное дело против политзаключенной Виктории Кульши. Ее в третий раз обвиняют в «злостном неповиновении администрации», пишет «Гомельская Вясна».

Дело будет рассматривать Станислав Иванютенко, который вынес предыдущий приговор по делу Виктории.

Напомним, Виктория Кульша была администратором телеграм-канала «Водители 97%». В ноябре 2020-го ее и других фигурантов задержали и обвинили в организации протестов (ч. 1 и 2 ст. 342 УК). 4 июня 2021 года суд вынес ей приговор — два с половиной года лишения свободы.

Но в гомельской колонии Виктории постоянно давали взыскания за некие нарушения, помещали в ШИЗО, лишали свиданий, помещали в ПКТ на два месяца и в итоге завели новое дело по ч. 1 ст. 411 УК. На момент суда ей должно было оставаться менее полугода до освобождения. Но ее признали виновной в «злостном неповиновении» сотрудникам колонии. Суд полностью согласился с обвинением и приговорил Викторию Кульшу к дополнительному году лишения свободы. Апелляция ничего не дала.

После этого женщину перевели в ИК-24 в Заречье. Там ее снова бросали в карцер, на полгода отправили в помещение камерного типа. По информации правозащитников, надзиратели часто оскорбляли и унижали Викторию, известен случай, когда один из них душил женщину и таскал по камере. Несколько раз Кульша держала голодовку в знак протеста.

В итоге на нее снова завели дело за неповиновение. Так Виктория Кульша стала первой женщиной-политзаключенной, которую по этой статье судили дважды. На момент суда Виктории оставалось семь месяцев до освобождения. Ей назначили еще год колонии, после частичного сложения остаток срока составил 1 год и 5 месяцев. А весь срок женщины с первоначальных 2,5 вырос до 4,5 года. Виктория Кульша снова подала апелляцию, но она снова была безуспешной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com