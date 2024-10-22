ВСУ пошли вперед в Курской области 22.10.2024, 10:21

4,532

Атакуют тактическими механизированными группами.

ВСУ имеют успех в Курской области, наши смелые воины продвинулись на западной стороне украинского выступа. Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), защитники Украины одержали маленькую победу в западной части Новоивановки, что к юго-востоку от Коренево.

По информации российских военных блогеров, украинская армия попыталась пересечь международную границу в районе Вольфино (к юго-западу от Глушкова).

Кроме этого, украинские силы развернули дополнительные резервы в районе линии Кругленькое-Никольский, где они начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.

«Российские источники пытаются оправдать медленный темп российского продвижения в Курской области, ошибочно представляя это направление как уникально сложное», - отмечают аналитики ISW.

В свою очередь, как отметил командир чеченского отряда спецназа «Ахмат», бои в Курской области очень интенсивны, и что Курское направление является самым сложным фронтовым районом всего театра боевых действий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com