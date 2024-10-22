ВСУ пошли вперед в Курской области
- 22.10.2024, 10:21
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Атакуют тактическими механизированными группами.
ВСУ имеют успех в Курской области, наши смелые воины продвинулись на западной стороне украинского выступа. Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), защитники Украины одержали маленькую победу в западной части Новоивановки, что к юго-востоку от Коренево.
По информации российских военных блогеров, украинская армия попыталась пересечь международную границу в районе Вольфино (к юго-западу от Глушкова).
Кроме этого, украинские силы развернули дополнительные резервы в районе линии Кругленькое-Никольский, где они начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.
«Российские источники пытаются оправдать медленный темп российского продвижения в Курской области, ошибочно представляя это направление как уникально сложное», - отмечают аналитики ISW.
В свою очередь, как отметил командир чеченского отряда спецназа «Ахмат», бои в Курской области очень интенсивны, и что Курское направление является самым сложным фронтовым районом всего театра боевых действий.