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В России партизаны устроили смелую акцию: у пропагандистов истерика

  • 22.10.2024, 10:25
  • 5,496
В России партизаны устроили смелую акцию: у пропагандистов истерика

Жителям Белгорода показали, что ждет солдат Путина.

Украинские партизаны провели в российском Белгороде смелую акцию. Они массово распространили по городу листовки с призывом вступать в ряды армии РФ, пишет «Обозреватель».

На листовках также разместили QR-код, ведущий на сайт с информацией о погибших на бессмысленной российской «СВО» белгородцах. То, что россиянам показали судьбу оккупантов из армии Путина, привело в бешенство Z-пропагандистов.

Так, один из них, большой сторонник агрессивной войны против Украины, ведущий пропагандистский паблик «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» в Telegram, пожаловался, что акция организована украинскими спецслужбами и призвал сообщать о распространителях листовок.

«В Белгороде неизвестные распространяют листовки с QR кодом, который при скачивании файла ведет к списку погибших на СВО российских солдат. Данная акция организована украинскими спецслужбами. Если вы заметили распространителя данных листовок вызывайте полицию», – отмечено в сообщении.

Пропагандист также выложил фото с упомянутыми листовками. Их в Белгороде можно найти на прилавках магазинов, досках объявлений, стенах и столбах, а также в почтовых ящиках и в общественных местах.

В Telegram-канале «Белгородская народная республика» уточнили: акцию провели местные партизаны.

«Целью акции было дестабилизировать общество, а главное — показать, что война против Украины является преступной и приводит только к смертям», – отметили авторы канала, подчеркнув, что раз уж акция вызвала истерику у Z-пропагандистов – значит, замысел сработал.

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