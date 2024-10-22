Посол России пророчит Лукашенко протесты 5 22.10.2024, 10:25

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Борис Грызлов

Во время так называемых выборов.

Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что на так называемых выборах в 2025 году в стране могут начаться протесты:

«Было бы удивительно, если бы наши общие противники не планировали каких-то провокационных действий. Конечно, мы исходим из того, что такие попытки будут предприниматься», — сказал Грызлов.

Российский дипломат дважды намекнул на дистабилизацию в Беларуси в ближайшее время. Это якобы должны устроить «западники».

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