Посол России пророчит Лукашенко протесты

Посол России пророчит Лукашенко протесты5
- 22.10.2024, 10:25
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Во время так называемых выборов.
Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что на так называемых выборах в 2025 году в стране могут начаться протесты:
«Было бы удивительно, если бы наши общие противники не планировали каких-то провокационных действий. Конечно, мы исходим из того, что такие попытки будут предприниматься», — сказал Грызлов.
Российский дипломат дважды намекнул на дистабилизацию в Беларуси в ближайшее время. Это якобы должны устроить «западники».