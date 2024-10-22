закрыть
22 октября 2024, вторник, 11:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Посол России пророчит Лукашенко протесты

5
  • 22.10.2024, 10:25
  • 3,288
Посол России пророчит Лукашенко протесты
Борис Грызлов

Во время так называемых выборов.

Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что на так называемых выборах в 2025 году в стране могут начаться протесты:

«Было бы удивительно, если бы наши общие противники не планировали каких-то провокационных действий. Конечно, мы исходим из того, что такие попытки будут предприниматься», — сказал Грызлов.

Российский дипломат дважды намекнул на дистабилизацию в Беларуси в ближайшее время. Это якобы должны устроить «западники».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип