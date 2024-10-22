Праздник не для всех Артем Синицын

22.10.2024, 10:31

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Полина Шарендо-Панасюк

Абсолютно искусственное ограничение, созданное теми, кто любит себя и свою власть.

В Беларуси завершилась Неделя родительской любви — официозный праздник, который начали отмечать три года назад. Неделя объединяет День матери (14 октября) и придуманный Лукашенко День отца (21 октября).

— Неделя родительской любви — это не разовое мероприятие, она должна продолжаться в наших сердцах и делах каждый день, — не без пафоса заявила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.

— Сегодня мы не просто подводим итоги Недели родительской любви. Мы говорим о том, что любовь к своим родителям — нескончаемая ценность, которую нужно хранить и укреплять.

Семья — основа всего, и нам, белорусам, важно понимать, что счастье заключается в детях, в продолжении рода. Когда живет семья, живет и фамилия, растут поколения, а значит, белорусов становится больше, — уверена чиновница.

Чемоданова пришла в Мингорисполком с должности прес-секретаря министра внутренних дел. Как известно, бывших милиционеров не бывает. Поэтому она вряд ли не в курсе, что очень многие белорусы лишены возможности проявлять свою любовь к родителям и детям в первую очередь стараниями сегодяшних властей. И МВД в том числе.

В День Матери суд Речицкого района еще на год лишил политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк возможности обнять своих детей. У нее диагностировано серьезное заболевание, но это не останавливает бывших коллег Чемодановой устраивать ей пыточные условия существования.

Отец Марии Колесниковой не получал вестей от дочери более 18 месяцев. По его словам, ему только и остается, что молиться, лишь бы она была жива.

Имущество Эдуарда Бабарико распродают с молотка, пока он сидит в полной изоляции за решеткой. Что это, если не месть за брошенный его отцом вызов правящему режиму?

И это лишь небольшой список известных людей, а сколько таких историй не выходят из тюремных застенков? Историй людей, чьи фамилии нам ничего не скажут.

Как, например, этот случай. В Орше арестовали мать троих несовершеннолетних детей. Нет, она не забила кого-то до смерти в служебном бусе, вся ее вина в том, что она якобы написала сотни нелестных комменатариев в адрес Лукашенко и его охранителей.

В сегодняшней Беларуси родительская любовь — опция, доступная далеко не всем. И это абсолютно искусственное ограничение, созданное теми, кто, если кого-то и любит, то исключительно себя и свою власть.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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