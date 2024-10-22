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Пескова посадят жевать гамбургер

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 22.10.2024, 10:32
  • 1,526
Пескова посадят жевать гамбургер

Надо ответить Америке.

Кадры с Дональдом Трампом, который жарит в «Макдональдсе» картошку и затем выдает заказ посетителям, способны потрясти суверенных носителей идеи «священства», так сказать, «нашей» верховной власти.

«Царское» ли это дело картошку в закусочной жарить?! В России «величество» не должно опускать себя до такого (хотя это самое «величество» начало свой путь к вершинам с того, что таскало чемодан за региональным начальником)!

Но вот она – Америка. Бывший президент и кандидат в президенты, хотя на него недавно покушались, не боится – в закусочной, в фартуке. И борьба его на выборах с Харрис упорная. Не то что в России, где уже четверть века на выборах все ясно заранее.

Но вот давайте представим, что завтра по российскому телевидению покажут «наш ответ американцам». Подъезжает человек на машине ко «Вкусно – и точка», а из окошка на него смотрит до боли знакомое одутловатое лицо с бесцветными глазами и тычет трясущимися руками пакет с заказом. На, мол, возьми и кушай. Он! Сам! Путин!

Боже, как же можно было бы «утереть нос» Америке.

И всего-то нужно построить в окрестностях Москвы, на охраняемой территории, за колючей проволокой, здание «Вкусно – и точка» для одноразового представления.

Вокруг расположить дивизию охраны с комплексами ПВО, наводнить здание посетителями – сотрудниками ФСО (включая, разумеется, известную блондинку – рыбачку, молящуюся, награжденную и т.п). Пескова можно посадить за столик жевать гамбургер и сосать из трубки жидкость – картины не испортит. Заказ из рук великого геополитика тоже получит сотрудник ФСО. А то, что там будет на кухне, проверят на яды, запечатают в пластик и вскроют только по прибытии верховного «тела».

В общем, надо ответить Америке. Давайте пробовать.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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