Где находится самый дорогой дом, который купили в Беларуси в сентябре
- 22.10.2024, 10:33
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Цена — 390 тысяч долларов.
Самый дорогой дом, проданный в сентябре 2024 года, находится в поселке Озерище. Это за пределами МКАД, пишет Realt.
Этот поселок хоть и находится за кольцевой, но относится к Первомайскому району.
Дом — новый, одноэтажный, введен в эксплуатацию в 2020 году. Общая площадь — 146 квадратных метров. На участке в 15 соток размещены гостевой дом-баня, навес для 2 автомобилей. А обошелся он покупателю 390 тысяч долларов.