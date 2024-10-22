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Где находится самый дорогой дом, который купили в Беларуси в сентябре

  • 22.10.2024, 10:33
  • 1,182
Где находится самый дорогой дом, который купили в Беларуси в сентябре

Цена — 390 тысяч долларов.

Самый дорогой дом, проданный в сентябре 2024 года, находится в поселке Озерище. Это за пределами МКАД, пишет Realt.

Этот поселок хоть и находится за кольцевой, но относится к Первомайскому району.

Дом — новый, одноэтажный, введен в эксплуатацию в 2020 году. Общая площадь — 146 квадратных метров. На участке в 15 соток размещены гостевой дом-баня, навес для 2 автомобилей. А обошелся он покупателю 390 тысяч долларов.

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