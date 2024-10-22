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«Это может сыграть в минус для России»

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  • 22.10.2024, 10:34
  • 2,712
«Это может сыграть в минус для России»

Эксперт раскрыл, чем грозит Москве участие КНДР в войне против Украины.

Войска Северной Кореи вряд ли будут участвовать в боевых действиях в Украине, заявил в эфире «Radio NV» военный аналитик Михаил Жирохов.

«Я скептически отношусь к появлению боевых подразделений. Северокорейцы, по крайней мере на первом этапе, будут выполнять функции инженерные. То есть, они будут использоваться для подготовки фортификационных сооружений. И, прежде всего, на территории РФ - Курская, Брянская, Белгородская области. Ведь участие в боевых действиях - это огромный массив различных элементов управления, тактики. Которое на данном этапе невозможно», - сказал Жирохов.

Эксперт также добавил, что сотрудничество России и КНДР может сыграть и в минус для Москвы. Поскольку результаты от такого сотрудничества могут быть меньше, чем последствия на международной арене.

«В целом, такой шаг КНДР, даже если они появятся в виде инженеров - будет только в плюс. Поскольку Южная Корея ожидает этого шага. Уже пошли разговоры в западной прессе, что Южная Корея рассматривает поставки 155-мм снарядов. У них очень мощная военно-оборонная промышленность, они пытаются выйти на 4 позицию в мире. И поэтому их помощь может быть в определенный момент очень важной», - добавил Жирохов.

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