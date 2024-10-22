Харрис: Трамп сдастся
- 22.10.2024, 10:39
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Кандидат в президент США призвала обратить внимание на одну из фраз ее соперника.
Владимир Путин будет «сидеть в Киеве», столице Украины, если Дональд Трамп будет избран президентом США.
Об этом заявила вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис, сообщает CNN.
Харрис напомнила, что Трамп заявляет о планах решить вопрос Украины и России за один день. «Прочтите и поймите, что он говорит. Он сдастся», - сказал Харрис во время мероприятия в Мичигане с бывшим членом Палаты представителей Лиз Чейни и Марией Шрайвер.
Она добавила: «Он бы заставил Украину отказаться от борьбы с агрессором, нарушающим ее суверенитет. Если бы Дональд Трамп был президентом, Владимир Путин сидел бы в Киеве и понимал, что это означало бы для Америки и нашего положения в мире».