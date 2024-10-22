Чем РФ заплатит за участие КНДР в войне: в Сеуле раскрыли детали 1 22.10.2024, 10:44

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Северная Корея будет ожидать «щедрой платы» от Москвы.

Россия может «расплатиться» с Северной Кореей за участие ее военных в войне против Украины ядерными вооруженными технологиями. Об этом заявил постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг.

По его словам, за участие своих подразделений в войне Северная Корея будет ожидать «щедрой платы от Москвы», передает «Укринформ».

«Может идти речь как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также и технологии, связанные с ядерным оружием», – сказал Хванг, выступая в Совете Безопасности ООН.

Представитель Южной Кореи при ООН считает, что Северная Корея, вероятно, уже вскоре станет «активным участником» захватнической войны России против Украины.

Хванг призвал Россию немедленно вывести все свои войска из Украины и напомнил, что продолжительный мир в Украине возможен только в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

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