закрыть
22 октября 2024, вторник, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России могут начаться проблемы с оплатой картами Visa и Mastercard

1
  • 22.10.2024, 10:45
В России могут начаться проблемы с оплатой картами Visa и Mastercard

Из-за сертификатов безопасности.

В конце 2024 года у ряда российских банков истекут сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard, что может привести к проблемам с платежами, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке и представители крупнейших банков.

По словам одного из собеседников издания, сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки: три года, пять лет и т. д. До ухода из России в 2022 году международных платежных систем Visa и Mastercard срок действия этих сертификатов продлевался, но теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет, отметил другой собеседник.

При этом функционирование карты зависит от двух банков, которые участвуют в платежной цепочке, — банка-эмитента и банка-эквайера. Однако часть платежей в любом случае может перестать проходить. «Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети», — говорит источник РБК.

Карта с истекшим сертификатом точно не превратится в «кирпич», поскольку срок его действия — лишь один из критериев для терминала при проведении платежа, отмечает заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, сейчас идут дополнительные тесты с такими картами, чтобы решить этот вопрос.

Это первый раз после ухода Visa и Mastercard из России, когда банки сталкиваются с подобной проблемой, отметил руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых. По его словам, для продолжения работы карт нужно будет немного изменить настройки у каждого игрока.

«Важно, чтобы оплата по ним продолжала приниматься безопасным способом. Клиенты в связи с этим событием ничего не должны ощутить. Это чисто профессиональная дискуссия и задача между регулятором, банками и НСПК», — подчеркнул Малых.

С помощью указанных сертификатов происходит шифрование данных карты во время связи терминала и банка, к которому он подключен, когда покупатель совершает оплату, говорит коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар.

«Есть приватный ключ, который выдает платежная система, и публичный, который находится на карте. Это позволяет обеспечить безопасность передачи и гарантировать, что данные не подменяются и при этом используется нужная карта», — пояснил эксперт.

По его мнению, возникшую проблему можно решить без особых рисков с помощью сертификатов, которые выпускаются в третьих странах или за счет перехода на отечественные алгоритмы шифрования.

В свою очередь, сооснователь консалтинговой компании Futurproof Егор Кривошея обратил внимание на то, что после окончания эмиссии карт Visa и Mastercard в России их доля естественным образом вымывается с рынка. Поэтому банки могут предложить клиентам перейти на карты «Мир», чтобы решить вопрос с сертификатами безопасности.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип