В России могут начаться проблемы с оплатой картами Visa и Mastercard 1 22.10.2024, 10:45

Из-за сертификатов безопасности.

В конце 2024 года у ряда российских банков истекут сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard, что может привести к проблемам с платежами, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке и представители крупнейших банков.

По словам одного из собеседников издания, сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки: три года, пять лет и т. д. До ухода из России в 2022 году международных платежных систем Visa и Mastercard срок действия этих сертификатов продлевался, но теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет, отметил другой собеседник.

При этом функционирование карты зависит от двух банков, которые участвуют в платежной цепочке, — банка-эмитента и банка-эквайера. Однако часть платежей в любом случае может перестать проходить. «Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети», — говорит источник РБК.

Карта с истекшим сертификатом точно не превратится в «кирпич», поскольку срок его действия — лишь один из критериев для терминала при проведении платежа, отмечает заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, сейчас идут дополнительные тесты с такими картами, чтобы решить этот вопрос.

Это первый раз после ухода Visa и Mastercard из России, когда банки сталкиваются с подобной проблемой, отметил руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых. По его словам, для продолжения работы карт нужно будет немного изменить настройки у каждого игрока.

«Важно, чтобы оплата по ним продолжала приниматься безопасным способом. Клиенты в связи с этим событием ничего не должны ощутить. Это чисто профессиональная дискуссия и задача между регулятором, банками и НСПК», — подчеркнул Малых.

С помощью указанных сертификатов происходит шифрование данных карты во время связи терминала и банка, к которому он подключен, когда покупатель совершает оплату, говорит коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар.

«Есть приватный ключ, который выдает платежная система, и публичный, который находится на карте. Это позволяет обеспечить безопасность передачи и гарантировать, что данные не подменяются и при этом используется нужная карта», — пояснил эксперт.

По его мнению, возникшую проблему можно решить без особых рисков с помощью сертификатов, которые выпускаются в третьих странах или за счет перехода на отечественные алгоритмы шифрования.

В свою очередь, сооснователь консалтинговой компании Futurproof Егор Кривошея обратил внимание на то, что после окончания эмиссии карт Visa и Mastercard в России их доля естественным образом вымывается с рынка. Поэтому банки могут предложить клиентам перейти на карты «Мир», чтобы решить вопрос с сертификатами безопасности.

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