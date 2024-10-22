Как студентам получить компенсацию за съем жилья, если не дали общежитие? 22.10.2024, 10:40

Нужно соблюсти ряд условий.

Адвокат юридической консультации Партизанского района Минска Инесса Ловягина рассказала, как студентам получить компенсацию за аренду жилья, если по той или иной причине не дали общежитие. Правда, для этого нужно соблюсти ряд условий, например, не проживать в городе, где находится учебное заведение, пишет telegraf.news.

Помимо того, что студент должен быть иногородним, объяснила адвокат, он обязан учиться на дневном отделении за счёт бюджета. Ещё одним обязательным условиям для компенсации жилья является тот факт, что молодой человек остался без места в общежитии несмотря на то, что стоит в очереди на заселение. Более того, средний доход его семьи на одного человека не должен превышать 200% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за 2 последних квартала.

На сегодняшний день, согласно данным Министерства труда и социальной защиты, бюджет прожиточного минимума в Беларуси составляет в среднем 433 рубля. При этом у трудоспособного населения он чуть больше — 462 рубля, а у пенсионеров меньше — 314 рублей. Для детей до 3 лет БПМ составляет 273 рубля, от 3 до 6 лет — 365 рублей, от 6 до 18 лет — 428 рублей.

Чтобы получить компенсацию, студенту необходимо подать заявление и предоставить сведения о доходах на каждого члена семьи за 12 месяцев в комиссию по возмещению расходов по найму жилья. Решение об этом должны принять в течение 5 рабочих дней. Если студент не получил ответ от комиссии, он может обратиться за ним в ректорат, объяснила адвокат.

Кто вообще может не платить за общежитие?

Инесса Ловягина рассказала, что не платить за общежитие могут студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалиды в до 18 лет, инвалиды I и II группы вне зависимости от их возраста, лица, страдающие онкологическими заболеваниями или больные туберкулёзом, а также студенты, у которых родители получили инвалидность или погибли при исполнении служебных обязанностей.

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