У кого-то начался склероз Telegram-канал «Письма к дочери»

22.10.2024, 10:45

3,384

Фото: AFP

Белорусский телевизор прорвало.

Я хочу сказать, что оптимизм — это, конечно, второе счастье. Вот кое-кто вчера сказал, что хочет вместе с Путиным построить дорогу Москва-Брест до Берлина. И ладно кое-кто у Берлина забыл спросить. Мнение Берлина кое-кому, может, и не интересно. Но он же и у Путина, похоже, не поинтересовался взаимностью этих грандиозных планов.

А в пятницу кое-кто продлил на неопределенный срок полномочия комиссии по возвращению уехавших белорусов. Вот за первый срок заманить уехавших белорусов обратно не получилось.

За второй срок дело тоже как-то не очень хорошо пошло. Даже хуже, кстати, чем за первый. Потому что за первый срок специалист по национальному примирению и геноциду белорусского народа прокурор Швед еще чем-то хвастался. А за второй срок ему уже и похвастаться было нечем.

Но отсутствие практических результатов не повод отказываться от оптимизма. Вот почему кое-кто думает, что за бессрочный срок комиссия справится? Потому что хочется. Потому что его оптимизму не мешает бездушная реальность.

А в субботу кое-кто сказал, что у него были секретные переговоры с представителями самых богатейших стран Запада. И, заметь, я даже не говорю, что это были воображаемые представители. Хотя мог бы. Но если порыться в дипломатических каналах, то какого-нибудь представителя всегда можно найти. А где один, там и двое. А двое это уже много.

И поскольку это были непубличные переговоры, то в субботу кое-кто про них рассказал. И как только он рассказал, белорусский телевизор сразу прорвало на Запад. Оказалось, что у кое-кого в белорусском телевизоре контакты с представителями были всегда. Что у кое-кого и его телевизора этих представителей как того гуталина. Деваться уже от этих представителей было некуда.

И все представители, что характерно, в непубличной физической форме. И все время обсуждают нормализацию отношений. Вот как только явятся, так сразу обсуждают по закрытым дипломатическим каналам. Иногда все сразу в одной комнате.

А знаешь почему? Потому что уникальное геополитическое значение. И мимо такого геополитического значения не может пройти ни один представитель. Особенно если он находится в непубличной физической форме. Сразу спотыкается и хочет обсудить.

И вот знаешь, что я вдруг подумал? Может это вообще никакой не оптимизм. Может это такие когнитивные возрастные особенности организма. Но когда счастья в жизни нет, то склероз тоже второе счастье.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com