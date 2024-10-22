закрыть
22 октября 2024, вторник, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы три продукта, которые нужно обязательно есть женщинам за 40

  • 22.10.2024, 10:49
  • 1,634
Названы три продукта, которые нужно обязательно есть женщинам за 40

И вот почему.

Чтобы оставаться в отличной форме, женщинам после 40 лет нужно следить за своим полноценным питанием и придерживаться некоторых простых рекомендаций. Это поможет подготовить организм к периоду менопаузы, снизить риски возрастных заболеваний и предотвратить проблемы с лишним весом. ТСН рассказывает, какие продукты нужно включить в свой рацион всем женщинам 40+.

Что нужно кушать женщинам после 40, чтобы продлить молодость и оставаться здоровыми

Субпродукты. Наиболее значимым субпродуктом считается печень. Она является источником белка, витаминов группы B, A, D, E, органического фосфора и железа. Ее крайне важно есть женщинам, которые придерживаются диеты, чтобы предотвратить анемию, также печень полезна при дерматологических заболеваниях. На втором месте по пользе стоит сердце – это полноценный источник незаменимых жиров, которые очень важны для обновления клеток организма. Другие субпродукты также содержат белок – коллаген, помогающий наращивать мышцы, укрепляет кости, суставы, зубы, ногти и волосы. Особенно субпродукты полезны для женщин в период менопаузы, так как способствуют налаживанию работы практически всех систем организма.

Листовые овощи. Шпинат, руккола, кресс-салат, черемша обладают мощным содержанием витаминов группы В, С, К, растительных волокон, минералов и антиоксидантов. Клетчатка растительных продуктов является топливом для полезных бактерий в кишечнике, поэтому помогает нормальному пищеварению и разгоняет обмен веществ, защищая от нарастания излишней жировой ткани на теле. Кальций, магний и калий, содержащиеся в листовых овощах, поддерживают надлежащий щелочной баланс в организме и защищают клетки от окислительных процессов. Также эти овощи содержат достаточно железа и калия для поддержания надлежащей работы сердца и сосудов.

Рыба крайне необходима для женского организма, поскольку содержит важные жирные кислоты омега-3, которые улучшают работу мозга и налаживают нормальное функционирование нервной системы. Врачи рекомендуют употреблять рыбу хотя бы три раза в неделю, чтобы защитить костную ткань от хрупкости, поскольку она содержит кальций, фосфор и белок. За счет содержания селена и йода рыба помогает отлаживать правильную работу щитовидной железы и укрепляет иммунитет. Она также богата антиоксидантными соединениями, защищающими от рака молочных желез и преждевременного старения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип