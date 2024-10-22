Названы три продукта, которые нужно обязательно есть женщинам за 40 22.10.2024, 10:49

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И вот почему.

Чтобы оставаться в отличной форме, женщинам после 40 лет нужно следить за своим полноценным питанием и придерживаться некоторых простых рекомендаций. Это поможет подготовить организм к периоду менопаузы, снизить риски возрастных заболеваний и предотвратить проблемы с лишним весом. ТСН рассказывает, какие продукты нужно включить в свой рацион всем женщинам 40+.

Что нужно кушать женщинам после 40, чтобы продлить молодость и оставаться здоровыми

Субпродукты. Наиболее значимым субпродуктом считается печень. Она является источником белка, витаминов группы B, A, D, E, органического фосфора и железа. Ее крайне важно есть женщинам, которые придерживаются диеты, чтобы предотвратить анемию, также печень полезна при дерматологических заболеваниях. На втором месте по пользе стоит сердце – это полноценный источник незаменимых жиров, которые очень важны для обновления клеток организма. Другие субпродукты также содержат белок – коллаген, помогающий наращивать мышцы, укрепляет кости, суставы, зубы, ногти и волосы. Особенно субпродукты полезны для женщин в период менопаузы, так как способствуют налаживанию работы практически всех систем организма.

Листовые овощи. Шпинат, руккола, кресс-салат, черемша обладают мощным содержанием витаминов группы В, С, К, растительных волокон, минералов и антиоксидантов. Клетчатка растительных продуктов является топливом для полезных бактерий в кишечнике, поэтому помогает нормальному пищеварению и разгоняет обмен веществ, защищая от нарастания излишней жировой ткани на теле. Кальций, магний и калий, содержащиеся в листовых овощах, поддерживают надлежащий щелочной баланс в организме и защищают клетки от окислительных процессов. Также эти овощи содержат достаточно железа и калия для поддержания надлежащей работы сердца и сосудов.

Рыба крайне необходима для женского организма, поскольку содержит важные жирные кислоты омега-3, которые улучшают работу мозга и налаживают нормальное функционирование нервной системы. Врачи рекомендуют употреблять рыбу хотя бы три раза в неделю, чтобы защитить костную ткань от хрупкости, поскольку она содержит кальций, фосфор и белок. За счет содержания селена и йода рыба помогает отлаживать правильную работу щитовидной железы и укрепляет иммунитет. Она также богата антиоксидантными соединениями, защищающими от рака молочных желез и преждевременного старения.

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