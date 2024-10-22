Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски 1 22.10.2024, 10:57

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Вопрос был об асфальте.

В третьей игре осенней серии российского интеллектуального телеклуба «Что? Где? Когда?» знатоков обыграла телезрительница из Гомеля, пишет «Комсомолка».

Команда Дениса Теплякова в третьей игре осенней серии обыграла телезрителей со счетом 6:5. Но начало игры было для знатоков неудачным. Волчок сразу же выбрал «Суперблиц».

За столом остался знаток Иван Борозняк. Первым прозвучал вопрос телезрительницы из Гомеля Светланы Санько:

«В 2018 году в одной из деревень индонезийской провинции Лампунг проложили асфальтированную дорогу. Что сделали местные детишки, прежде чем впервые пройтись по асфальту?».

Знаток ответил:

«Я предположу, что они решили попробовать асфальт, как они пробуют ногой воду: горячий он или не горячий».

Ведущий озвучил правильный ответ:

«Чтобы погулять по новой дороге местные дети просто разулись. Они сняли обувь, как перед входом в помещение принято в Азии. Берегли дорогу».

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