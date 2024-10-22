закрыть
22 октября 2024, вторник, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В московском аэропорту Шереметьево задержали певицу Глюк’oZу

2
  • 22.10.2024, 11:08
  • 2,556
В московском аэропорту Шереметьево задержали певицу Глюк’oZу

Она шаталась и с трудом держалась на ногах.

Популярную в нулевых российскую певицу Глюк’oZу задержали после прилета в московский аэропорт Шереметьево, а позже оштрафовали, пишет телеграм-канал SHOT.

По данным SHOT, исполнительница прилетела в Москву в ночь на понедельник. Полицейские в аэропорту обратили внимание на «неадекватное» состояние россиянки. Как утверждает SHOT, певица «шла после рейса, шатаясь и с трудом держась на ногах». При этом запах алкоголя от нее не исходил. Силовики предположили, что она находилась под воздействием наркотических веществ, и доставили исполнительницу в наркологию. Проходить медосвидетельствование Глюк’oZа отказалась.

22 октября суд назначил ей 5 тысяч российских рублей (52 доллара) штрафа по административной статье за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как пишет «Подъём», ранее певица несколько недель провела в рехабе после скандала во время концерта ко Дню металлурга в Красноярске — тогда ее также заподозрили в употреблении наркотиков, она же уверяла, что была не в себе из-за семейной трагедии.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип