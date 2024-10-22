В московском аэропорту Шереметьево задержали певицу Глюк’oZу

В московском аэропорту Шереметьево задержали певицу Глюк’oZу2
- 22.10.2024, 11:08
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Она шаталась и с трудом держалась на ногах.
Популярную в нулевых российскую певицу Глюк’oZу задержали после прилета в московский аэропорт Шереметьево, а позже оштрафовали, пишет телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, исполнительница прилетела в Москву в ночь на понедельник. Полицейские в аэропорту обратили внимание на «неадекватное» состояние россиянки. Как утверждает SHOT, певица «шла после рейса, шатаясь и с трудом держась на ногах». При этом запах алкоголя от нее не исходил. Силовики предположили, что она находилась под воздействием наркотических веществ, и доставили исполнительницу в наркологию. Проходить медосвидетельствование Глюк’oZа отказалась.
22 октября суд назначил ей 5 тысяч российских рублей (52 доллара) штрафа по административной статье за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Как пишет «Подъём», ранее певица несколько недель провела в рехабе после скандала во время концерта ко Дню металлурга в Красноярске — тогда ее также заподозрили в употреблении наркотиков, она же уверяла, что была не в себе из-за семейной трагедии.