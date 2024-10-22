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«Эх, товарищи лукашисты, нужно уметь и врать!»

  • 22.10.2024, 11:09
  • 1,712
«Эх, товарищи лукашисты, нужно уметь и врать!»

Пенсионерка ответила Белстату.

В редакцию сайта Charter97.org пришло письмо от белорусской пенсионерки, которая не смогла сдержать своего недоумения и возмущения по поводу данных, которые преподносит Белстат:

— Повторяю эту фразу уже последние 30 лет: «Вот бы жить в Беларуси, о которой говорят на БТ».

Белстат опубликовал информацию о среднем чеке белоруса в магазине, и он каким-то чудесным образом составляет всего 25 рублей. Смешно, да и только! Да, это притом, что килограмм мяса приближается к 20 рублям.

Я — пенсионерка, и моя пенсия немного не дотягивает до 700 рублей. Но мой средний чек никогда не бывает меньше 50 рублей. А если бы у меня была хотя бы литовская пенсия, мой средний чек смело мог бы превысить и 100 рублей. Но так, к сожалению, не получается.

Что можно купить за 25 рублей? Это, наверное, такой набор продуктов: молоко, сметана, масло, сыр, хлеб и батон.

С чеком на 25 рублей о фруктах можно только мечтать, а о рыбе — и подавно! Нам с мужем с таким чеком не прокормиться!

А если представить семью с двумя детьми, то что они могут съесть на 25 рублей? Разве что только гречку и картошку с консервированным огурцом со своего огорода.

Эх, товарищи лукашисты, нужно уметь и врать! Потому что ваши заявления и цифры выглядят очень комично.

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