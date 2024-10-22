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Украинские дроны атаковали военные объекты на четырех спиртзаводах РФ

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  • 22.10.2024, 11:11
Украинские дроны атаковали военные объекты на четырех спиртзаводах РФ

Они маскировались под гражданские объекты.

Спиртзаводы в России используются не только для производства спирта, но и для изготовления топлива для военных нужд и взрывчатых веществ. Именно поэтому эти объекты становятся целями атак украинских беспилотников.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко.

По его словам, недавно украинские дроны нанесли удары по четырем предприятиям на территории России:

«Биохим» - предприятие, которое занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;

Лужковский спиртзавод;

Ефремовский спиртзавод;

Промышленное предприятие в Воронежской области.

Коваленко подчеркнул, что все эти объекты являются военными, хотя и маскируются под гражданские предприятия.

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