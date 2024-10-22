Белоруска шокирована покупкой в «Светофоре»2
- 22.10.2024, 11:17
Орехи оказались с «начинкой».
Жительница Бреста купила в магазине «Светофор» упаковку орехов, а дома обнаружила, что в них уже завелись личинки. При этом изготовлены они были всего пару месяцев назад, и срок годности еще не истек. Видео она опубликовала в TikTok. На ролик обратило внимание издание BGmedia.
«Сегодня купили в „Светофоре“ ореховую смесь. Стоила она 14 рублей. Август 2024 год. Сентябрь, октябрь. Два месяца. Посмотрите, что происходит. Мало того, что тут запах, тут уже кто-то сделал свой домик», — рассказала она и призвала остальных быть осторожными и не покупать.
Тем временем пользователи в комментариях признались, что «такое встречается во многих магазинах». Проблема, скорее всего, вызвана неправильным хранением товара.
@lera.lazo Шок#сфетоформагазин#хочуврекомендации #будьтеосторожны ♬ оригинальный звук - lera.lazo