Белоруска шокирована покупкой в «Светофоре» 2 22.10.2024, 11:17

Орехи оказались с «начинкой».

Жительница Бреста купила в магазине «Светофор» упаковку орехов, а дома обнаружила, что в них уже завелись личинки. При этом изготовлены они были всего пару месяцев назад, и срок годности еще не истек. Видео она опубликовала в TikTok. На ролик обратило внимание издание BGmedia.

«Сегодня купили в „Светофоре“ ореховую смесь. Стоила она 14 рублей. Август 2024 год. Сентябрь, октябрь. Два месяца. Посмотрите, что происходит. Мало того, что тут запах, тут уже кто-то сделал свой домик», — рассказала она и призвала остальных быть осторожными и не покупать.

Тем временем пользователи в комментариях признались, что «такое встречается во многих магазинах». Проблема, скорее всего, вызвана неправильным хранением товара.

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