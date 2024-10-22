Южная Корея созвала Совбез 1 22.10.2024, 11:19

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Готовится передать Украине наступательное оружие.

Южная Корея во вторник, 22 октября, пообещала принять «поэтапные меры» против КНДР и РФ в связи с углублением их военного сотрудничества, призвав Пхеньян «немедленно вывести свои войска из России». Среди рассматриваемых вариантов - передача Украине наступательного оружия, пишет агентство Yonhap.

Указывается, что будущие возможные решения Южной Кореи рассматривали на заседании Совбеза, которое было созвано для оценки разведывательной информации о переброске в Россию около 12 тысяч северокорейских солдат.

Члены Совбеза еще раз призвали КНДР к немедленному выводу войск из России.

«Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, Южная Корея не будет стоять в стороне, а отреагирует решительно», - подчеркнул заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хё.

Среди возможных сценариев - отправка Украине оружия для обороны и нападения, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник.

Украине еще в июне этого года - после того, как Ким Чен Ын подписал с Путиным договоренности по безопасности. Но до сих пор Сеул придерживался своей позиции о предоставлении Украине только нелетального гуманитарного оружия.

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