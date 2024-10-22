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Что-то у Путина не заладилось

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  • Аркадий Дубнов
  • 22.10.2024, 11:25
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Что-то у Путина не заладилось

Саммит в Казани пошел не по плану.

Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату.

Президент Бразилии, одной из матерей-основательниц БРИКС, Луис Инасиу Лула да Силва, не поедет в столицу Татарстана, где 22-24 октября должны собраться лидеры 10 государств, которые, по словам Путина, «занимают треть суши планеты».

Надо же было такому случиться, что 78-летний Лула да Силва 19 октября упал у себя дома и получил «тупое ранение затылочной части головы». Врачи наложили ему швы на голову и отсоветовали «совершать дальние путешествия», как сообщает бразильские медиа. Справка от врачей прилагается. Однако бразильский президент не оставит коллег по глобальному Югу без своей поддержки, он примет участие в казанском саммите в режиме on-line.

Еще одной утратой саммита станет отказ от подписания на его «полях» широко разрекламированного договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Неожиданно было принято решение подписать договор позже, во время официального визита иранского президента Пезешкиана в Москву, «чтобы подчеркнуть его историческое значение», - сказал вчера иранский посол в Москве Казем Джалили. Впрочем, когда состоится этот визит, неизвестно…

Однако, как представляется, причины неподписания российско-иранского договора носят другой характер. Дело в том, что в ближайшие дни или недели ожидается практически неминуемый удар Израиля по Ирану в ответ на беспрецедентную иранскую атаку двумя сотнями баллистических ракет, совершенную 1 октября. В такой ситуации Россия окажется, мягко говоря, в крайне неловком положении, если на момент удара она уже свяжет себя определенными обязательствами по отношению к «стратегическому партнеру»… Пусть даже договор этот еще не вступит в силу, не пройдя ратификацию.

Вообще, как-то с саммитом в Казани не заладилось. Опять же накануне случился в татарской столице скандал. Генконсульство Узбекистана в Казани призвало граждан Узбекистана не вступать в ряды российской армии, напомнив им об ответственности за нарушение уголовного кодекса страны, наказывающего за наемничество сроком до 10 лет заключения. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в ответ на это предложил ввести визовый режим с Узбекистаном. Главный «справоросс» поставил вопрос ребром перед узбеками, - или они идут служить в российскую армию, чтобы «защищать страну, которая тебя кормит» или нам «не нужны такие граждане». Пикантность ситуации в том, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев завтра прибывает в столицу Татарстана, чтобы принять участие в саммите БРИКС, хотя и без намерения вступать в его ряды…

И, наконец, в преддверии саммита разразилась очередная «торговая война» между Россией и Казахстаном. Москва временно запретила ввоз казахстанских сельхозпродуктов, обнаружив «нарушение фитосанитарного контроля». По совершенно случайному совпадению это случилось аккурат на следующий день, после заявления официальной Астаны о неготовности вступать в члены БРИКС в обозримом будущем. При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не отказался от участия в казанском саммите и даже выступит там 24 октября.

Все эти обстоятельства вынудят российских хозяев саммита приложить неимоверные усилия, чтобы представить встречу в Казани как свидетельство триумфа глобального Юга, противостоящего не менее глобальному Западу. А что делать-то…

Аркадий Дубнов, «Телеграм»

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