Лукашенко решил строить «дорогу в никуда» Андрей Бронишевский

22.10.2024, 11:24

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Главный принцип белорусских властей — делать вид, что никакой проблемы нету.

В понедельник на совещании про белорусские дороги Лукашенко сказал, что они с Путиным собрались строить трассу Москва-Брест. С перспективой продления до Берлина. Спросить Берлин, конечно, забыли.

«С президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад. До Бреста по крайней мере. Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать», — сообщил Лукашенко.

Потому что война войной, а денег хочется. Выдающее качество белорусских дорог – заслуга во многом западного финансирования.

Например, реконструкция трассы Минск-Гомель была сделана за кредит Международного банка реконструкции и развития в 150 миллионов долларов. На реконструкцию трассы Минск-Гродно МБРР выделил 250 миллионов.

Европейский инвестиционный банк в 2018 году дал 110 миллионов евро на реконструкцию дороги от Минска до литовской границы. А в 2019 году Европейский банк реконструкции и развития согласился выделить 259 миллионов евро на трассу Минск-Гродно.

Получить из него белорусские власти успели только 126 миллионов. После 2020 года финансирование белорусских дорог за счет западных кредитов прекратилось.

«Часть из них была брошена просто. Ну ладно, там, где не начали. Например, несколько дорог у нас было спланировано с Европейским банком реконструкции и развития. Они их не начали. А были проекты, которые начали и бросили», — жаловался премьер Роман Головченко.

Общий объем западного финансирования на белорусские дороги Головченко оценивал в 900 миллионов долларов. И хочется, конечно, чтобы эти прекрасные времена вернулись. Вот только для этого надо сделать сущие пустяки. Перестать поддерживать войну в Украине, освободить политзаключенных и не забрасывать соседские границы мигрантами. А пока у трассы Минск-Брест есть шанс оборваться на самом интересном месте.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io.

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