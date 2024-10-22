«Как вы думаете, сколько стоит место в очереди?» 22.10.2024, 11:31

Честный рассказ белоруски о посредниках в получении визы.

— Наши дети были вынуждены уехать в Польшу в начале 2023 года, пишет читательница сайта Charter97.org Евгения.

— Нам с мужем уже далеко за 60 и, пока еще способны, хотели бы навестить детей и внуков. Но вот уже заканчивается 2024 год, а мы по-прежнему живем лишь мечтами.

Мы прочитали о нововведениях в польских визовых центрах для пенсионеров и обрадовались: наконец-то, наши дети смогут сделать приглашение, а мы поедем порадовать внуков. Однако наша радость была недолгой.

Выяснилось, что без очереди могут попасть только пенсионеры, имеющие приглашение от детей или внуков, заверенное воеводой. Но чтобы получить такое приглашение, нужно иметь карту постоянного проживания и прожить на территории Польши не менее пяти лет. Это означает, что воспользоваться приглашениями могут только экономические мигранты, которые давно здесь живут и могут без проблем ездить домой.

Мы же с нашим нотариально заверенным приглашением не имеем права подавать документы по живой очереди, а должны зарегистрироваться в визовом центре. Наши попытки, как и попытки наших детей, уже несколько недель оказываются безрезультатными. Мы обратились в посредническую компанию. Как вы думаете, сколько стоит место в очереди? Я была в шоке! 650 рублей — сумма, превышающая мою пенсию! И это только за место для подачи документов. К тому же нужно заплатить 18 евро за услуги, 35 за визу и почти 200 рублей за полис для пенсионеров.

Похоже, нам придется ждать еще больше трех лет, чтобы увидеться с родными! У меня возникает вопрос: кому это выгодно?

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