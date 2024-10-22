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Популярный недорогой кроссовер Nissan станет экономичнее и мощнее

  • 22.10.2024, 11:34
Популярный недорогой кроссовер Nissan станет экономичнее и мощнее

Недавно подобное произошло у Mitsubishi.

Недорогой кроссовер Nissan Rogue 2024 года, который украинцам и европейцам известен как Nissan X-Trail, является самым популярным автомобилем японской компании. Скоро эта модель станет экономичнее и мощнее с новой модификацией.

Детали стали известны Car and Driver.

Недавно кроссовер Mitsubishi Outlander претерпел модернизацию и получил мощный плагин-гибридный вариант. Nissan использует эти наработки в своей машине.

Mitsubishi Outlander – ближайший родственник Nissan Rogue и его европейского близнеца Nissan X-Trail. В новой гибридной модификации Mitsubishi Outlander PHEV предлагает 302 л.с. и электрический запас хода более 80 км. Комбинированный расход топлива ожидается на уровне 0,8 л/100 км.

Такая техническая трансформация очень важна для модели Nissan. Гибридный кроссовер Rogue остро необходим производителю на рынке США, где продажи модели проседают именно из-за отсутствия в линейке гибридного варианта – подобные модификации покупатели выбирают у других брендов.

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