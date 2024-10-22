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Переданные в управление племяннику Кадырова заводы Danone остановили выпуск сливочного масла

  • 22.10.2024, 11:37
  • 1,288
Переданные в управление племяннику Кадырова заводы Danone остановили выпуск сливочного масла

Названы причины.

Бывшее подразделение Danone — компания Health & Nutrition перестала поставлять торговым сетям сливочное масло под брендом «Простоквашино». Это следует из уведомления компании в адрес ретейлеров, с которым ознакомились «Известия».

В документе говорится, что переработчики молока столкнулись с «агрессивным» ростом цен на сырье, а также подорожанием масла за восемь месяцев 2024 года на 55% год к году. В связи с этим компания с 1 сентября вынужденно приостановила отгрузки ретейлерам масла сливочного 72,5% и 82% жирности.

В последние несколько месяцев значительно выросла стоимость продукции из молочных жиров, подтвердил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. «В сентябре 2024 года в годовом выражении темпы роста цены сливочного масла более чем вдвое опередили рост стоимости молочной продукции в целом», — отметил он. По его словам, в этой ситуации производители ориентируются на оптовые поставки и экспорт товара в соседние страны, предупреждая торговые сети о сокращении объема поставок или прекращении промоакций.

В Минсельхозе РФ подчеркнули, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. В январе–августе отечественные производители выпустили 221,2 тыс. т этого продукта, что примерно соответствует уровню прошлого года, отметили в ведомстве. Там также добавили, что до конца года с учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение выпуска продуктов переработки.

В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Danone во временное управление Росимущества. После этого компанию Health & Nutrition (переименованную «дочку» Danone в России) возглавил 32-летний племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев.

В марте этого года Путин вывел Health & Nutrition из-под управления государства. За этим состоялась продажа российского бизнеса Danone компании «Вамин Р», владельцами которой являются «Вамин Татарстан» (99%) и Руслан Алисултанов (1%). По данным Financial Times, «Вамин Татарстан» принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову. Летом 2023-го он был назначен в совет директором Health & Nutrition, что совпало с приходом Закриева на пост главы компании.

Активы Danone в России были проданы за 17,7 млрд руб. ($191,5 млн), но непосредственно французская компания получила 10 млрд руб. ($108 млн), писала FT. При этом эксперты оценивали рыночную стоимость активов минимум в 60 млрд руб.

В России у Danone было 17 заводов, штат которых насчитывал более 100 тыс. сотрудников. Компания производила молочные и растительные продукты, а также воду и детское питание (бренды Danissimo, «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Bio баланс», «Растишка», «Тёма» и др.). После начала войны в Украине в 2022 году Danone передала российский бизнес в управление местным топ-менеджерам и приостановила все инвестиции.

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