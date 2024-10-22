Глава правящей партии Грузии пообещал запретить оппозицию 22.10.2024, 11:42

Бидзина Иванишвили

В случае победы на выборах.

Глава партии власти Грузии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили пообещал запретить главные оппозиционные силы в стране, если получит конституционное большинство в новом парламенте после выборов.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

На грузинских выборах, которые состоятся 26 октября, Иванишвили призвал граждан проголосовать за его партию. Он утверждает, что после запрета нынешних оппозиционных сил в стране появится новая оппозиция.

«Как только эта сила отодвинется, у Грузинской мечты появится множество оппонентов, и я жду этого дня. Это будет самый счастливый день, когда у людей будет возможность выбрать между хорошим и лучшим», — сказал он.

Также Иванишвили извинился перед грузинами за то, что у них, по его словам, сейчас единственный выбор — Грузинская мечта.

«У вас будет выбор после этого — не Грузинская мечта, а что-то подобное и лучше. Оппозиции будет столько, сколько мы хотим», — сказал он.

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