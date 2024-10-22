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Беларусь и Сейшелы подписали соглашение об авиасообщении

  • 22.10.2024, 11:42
Беларусь и Сейшелы подписали соглашение об авиасообщении
Фото: Charter97.org

На острова в Индийском океане полетит «Белавиа»?

Беларусь и Сейшелы подписали соглашение о воздушном сообщении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса страны.

«Подписи под документом поставили директор Департамента по авиации Минтранса Беларуси Игорь Голуб и министр транспорта Республики Сейшельские Острова Энтони Дежак», – говорится в сообщении.

Соглашение направлено на регулирование оперативных и технических аспектов в области воздушного транспорта и является правовой основой для организации полетов, что в дальнейшем позволит авиаперевозчикам выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами двух стран.

В Минтрансе надеются, что реализация документа будет способствовать укреплению туристических, экономических и коммерческих связей между Беларусью и Сейшельскими Островами.

Это государство находится в Индийском океане и состоит из более чем 115 островов. Единственное – обитаемы из них только 33. При том население государства составляет около 120 тыс. человек. Столица – город Виктория.

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