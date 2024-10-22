Литва предложила направить в Украину войска ЕС 6 22.10.2024, 11:55

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В ответ на северокорейских солдат в России.

Европейским странам пора пересмотреть идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении войск в Украине. Идея становиться актуальной, поскольку тысячи северокорейских солдат вскоре могут присоединиться к России для участия в войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Politico.

«Если информация о том, что российские карательные отряды оснащены северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, нам придется вернуться к «ботинкам на земле» и другим идеям, предложенным Макроном», - заявил он.

Президент Франции выдвинул это предложение в феврале, однако его тут же отверг канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что никакие европейские или натовские войска не будут размещены в Украине.

«К сожалению, мы снова отстаем и действуем пассивно, но я верю в нашу совместную способность предпринять все необходимые проактивные шаги для воплощения идей президента Макрона в действия», - добавил Ландсбергис.

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