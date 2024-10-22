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В Минске «совет по нравственности» отменил известный спектакль

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  • 22.10.2024, 11:49
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В Минске «совет по нравственности» отменил известный спектакль
митрополит Вениамин

Его хотели подарить женщинам в честь Дня матери.

В Минске с подачи Общественного совета по нравственности отменили спектакль «Любовницы моего мужа», сообщил сопредседатель совета глава Белорусской православной церкви Московского патриархата митрополит Вениамин на пресс-конференции 21 октября, сообщает «Позiрк».

Постановку, по словам митрополита, «предлагали подарить женщинам в честь Дня матери 14 октября», спектакль «в итоге был отменен».

«Это — одно из первых таких дел из работы Совета по нравственности. Благо, есть хорошее взаимодействие между министерствами и ведомствами, которые могут так или иначе влиять на развитие процессов в обществе», — заявил Вениамин.

По его мнению, «необходимо указывать на соблазны, которые способны повредить неокрепшие души подрастающего поколения, а, если нужно, и ограждать от них».

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