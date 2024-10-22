В Индонезии рыба-меч пронзила в грудь известную серфингистку

В Индонезии рыба-меч пронзила в грудь известную серфингистку1
- 22.10.2024, 11:56
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Девушка умерла уже в больнице.
Нападения акул на серфингистов или просто плещущихся в водах туристов уже ни для кого не являются новостью. Однако, оказывается, это далеко не единственные морские обитатели, угрожающие жизням отдыхающих.
Как пишет The Independent, 36-летняя серферша из Италии Джулия Манфрини погибла после того, как ее пронзила рыба-меч во время серфинга в водах Индонезии. Девушка была ранена в грудь в пятницу, 18 октября, на островах Ментавайи в провинции Западная Суматра – в популярном месте для серфинга, известном своими прекрасными водами и сложными волнами.
«Даже несмотря на смелые усилия ее партнера, персонала местного курорта и врачей, Джулию не удалось спасти», – сообщил Джеймс Колстон, который вместе с Манфрини основал туристическое агентство AWAVE Travel.
Как пояснил исполняющий обязанности главы Агентства по борьбе со стихийными бедствиями островов Ментавай Лахмудин Сирегар, рыба-меч «неожиданно прыгнула на Манфрини и пронзила ее грудь».
Отмечается, что рыба-меч оставила в груди девушки рану глубиной в 5 сантиметров, и хотя ее срочно доставили в ближайшую клинику, Джулия вскоре умерла.
Новость о внезапной смерти Манфини шокировала 27,5 тысяч ее подписчиков в Instagram, где она часто делилась своими успехами в серфинге.