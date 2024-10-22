«Запад должен готовиться к переменам в Беларуси»3
- 22.10.2024, 12:04
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Без нашей страны Европа не будет полной.
Директор офиса по Беларуси фонда имени <Конрада Аденауэра Якоб Вëлленштайн рассказал «Немецкой волне» о том, зачем Европе Беларусь.
— У нас есть понимание, что без Беларуси Европа не будет полной, — заявил Вëлленштайн.— Во-первых, географически Беларусь находится в центре Европы.
Второе — история и культура. Беларусь была частью ВКЛ, где основой права были Статуты. Это европейское право. То есть исторические и культурные корни белорусов — вполне европейские.
Если говорить о будущем, то, мы видели, Россия вторглась в Украину через Беларусь. Значит, от нее зависит безопасность целого региона.
И пока Беларусь будет за одно с Россией, свобода стран в этом регионе будет под угрозой российской агрессии.
Конечно, сами белорусы разделяют наши европейские ценности. В 2020 году они вышли на улицы, чтобы защитить демократию, которая является основой европейской политической системы.
Все перечисленные факторы делают белорусов совершенно европейской нацией.
Немецкий общественный деятель не считает режимы Лукашенко и Путина несокрушимыми и уверен, что европейским странам следует продолжать поддерживать белорусское гражданское общество.
— Система Лукашенко и система Путина, на мой взгляд, не такие устойчивые, как кажется. Посмотрите, огромная Россия, чтобы справиться с гораздо меньшей Украиной, вынуждена просить помощь у Северной Кореи. Она не может защитить свои границы в Курской области.
Это все говорит о неустойчивости путинской России. В то же время режим Лукашенко очень сильно сейчас интегрируется в эту систему, оказываясь в серьезной экономической зависимости.
Поэтому, думаю, если в России начнется кризис, у Беларуси не будет другого пути, как обратиться к Евросоюзу.
Главный вопрос в том, сколько ждать этого момента. Но я сам родился в 30 км от границы с ГДР в конце 80-х. Тогда в газетах писали, что идея воссоединения Германии является самообманом.
Но все знают, что случилось потом. Мне исполнилось только 2 года, а Берлинской стены уже не было.
Поэтому перемены, безусловно, наступят. И мы должны быть к ним готовы, чтобы снова не упустить окно возможностей.