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«Запад должен готовиться к переменам в Беларуси»

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  • 22.10.2024, 12:04
  • 2,286
«Запад должен готовиться к переменам в Беларуси»

Без нашей страны Европа не будет полной.

Директор офиса по Беларуси фонда имени <Конрада Аденауэра Якоб Вëлленштайн рассказал «Немецкой волне» о том, зачем Европе Беларусь.

— У нас есть понимание, что без Беларуси Европа не будет полной, — заявил Вëлленштайн.— Во-первых, географически Беларусь находится в центре Европы.

Второе — история и культура. Беларусь была частью ВКЛ, где основой права были Статуты. Это европейское право. То есть исторические и культурные корни белорусов — вполне европейские.

Если говорить о будущем, то, мы видели, Россия вторглась в Украину через Беларусь. Значит, от нее зависит безопасность целого региона.

И пока Беларусь будет за одно с Россией, свобода стран в этом регионе будет под угрозой российской агрессии.

Конечно, сами белорусы разделяют наши европейские ценности. В 2020 году они вышли на улицы, чтобы защитить демократию, которая является основой европейской политической системы.

Все перечисленные факторы делают белорусов совершенно европейской нацией.

Немецкий общественный деятель не считает режимы Лукашенко и Путина несокрушимыми и уверен, что европейским странам следует продолжать поддерживать белорусское гражданское общество.   

— Система Лукашенко и система Путина, на мой взгляд, не такие устойчивые, как кажется. Посмотрите, огромная Россия, чтобы справиться с гораздо меньшей Украиной, вынуждена просить помощь у Северной Кореи. Она не может защитить свои границы в Курской области.

Это все говорит о неустойчивости путинской России. В то же время режим Лукашенко очень сильно сейчас интегрируется в эту систему, оказываясь в серьезной экономической зависимости.

Поэтому, думаю, если в России начнется кризис, у Беларуси не будет другого пути, как обратиться к Евросоюзу.   

Главный вопрос в том, сколько ждать этого момента. Но я сам родился в 30 км от границы с ГДР в конце 80-х. Тогда в газетах писали, что идея воссоединения Германии является самообманом.

Но все знают, что случилось потом. Мне исполнилось только 2 года, а Берлинской стены уже не было.

Поэтому перемены, безусловно, наступят. И мы должны быть к ним готовы, чтобы снова не упустить окно возможностей.

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