Военный эксперт: Ситуация на Донбассе для РФ патовая 22.10.2024, 12:06

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ВСУ «дали по зубам» противнику.

На одном из самых ожесточенных направлений фронта - Покровском, агрессоры из РФ не только не вышли на максимум своих возможностей, однако и начали их снижать из-за недоукомплектованности.

Как пояснил «24 каналу» военный эксперт Олег Жданов, враг сейчас балансирует на грани своих возможностей.

Трудности для РФ

Кроме этого, по мнению эксперта, перед врагом один из вызовов - это географические особенности местности. Он вторгся в высоты, начиная с Воздвиженки, дальше продвинулся к реке, но за ней тоже есть высоты.

Именно этот момент усложняет ситуацию для агрессоров. Дело в том, что они остановились во время штурмов этих высот и тормозят сегодня на этом направлении.

Тактика врага на Покровском направлении

Как объясняет Жданов, российские войска взяли за принцип атаковать по широкой линии фронта и, если где-то удается продавливать оборону ВСУ, то туда сразу вводятся свои резервы. То есть свежие части, которые находились во втором эшелоне, которые могут с полным боевым потенциалом вступить в бой.

Однако положительным моментом, по словам Жданова, является то, что сейчас таких резервов у российского командования нет.

«Даже в полосе действия группы войск «Центр». Есть только личный состав, который может пополнять потери. На Покровском направлении они не могут нарастить резервы. Усилить фронт некем, а те войска, которые остались - их не хватает, чтобы развивать успех»,- отметил Жданов.

Последним шансом для врага, как убежден военный, является сконцентрировать усилия на определенном маленьком участке, создать там группировку и наращивать усилия методом противодействия украинских войск. В то же время постепенно вводить в бой второй эшелон, оперативный резерв.

«Однако есть риск для российского командования, потому что на тех участках, где россияне остановятся и перейдут к обороне, ВСУ могут пойти в контратаки. Это может принести украинским войскам определенный успех. Поэтому ситуация для российских солдат здесь патовая»,- считает Жданов.

Полковник запаса высказывает предположение, что в Генштабе РФ понимают этот риск, поэтому так и давят на широкой линии в надежде выявить слабое место ВСУ, тем, чем есть. Однако успехом это вряд ли закончится, ведь украинцы умеют действовать в такой ситуации и имеют силы и средства, чтобы отбиваться от российского нашествия.

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