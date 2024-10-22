закрыть
22 октября 2024, вторник, 13:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси банкротится один из частных медцентров

1
  • 22.10.2024, 12:16
  • 3,952
В Беларуси банкротится один из частных медцентров

Два года назад у клиники отобрали лицензию.

В Экономическом суде Минска 16 октября возбудили дело о банкротстве «Клиники А1». Это следует из данных, опубликованных в едином госреестре дел о банкротстве. Два года назад у этой клиники отобрали лицензию. Внутренние разборки между учредителями добавили трудностей этому медучреждению, пишет «Зеркало».

В суд с иском о банкротстве обратилось управление Фонда соцзащиты населения, которому клиника задолжала взносы на сумму 12 868,76 рублей.

У компании нет имущества, а последняя операция по счетам прошла летом 2022 года — вскоре после того, как Минздрав приостановил действие лицензии клиники на медицинскую деятельность.

Судья до января 2025 года открыл конкурсное производство. Это процедура, которая применяется к фирме-банкроту, чтобы предпринять меры по выплатам долгов.

Как клиника дошла до такого состояния

Эту клинику основали в 2019 году. Весной 2022-го в медцентр наведались сразу две проверки госорганов. После первой из них — проверки санстанции — медучреждение еще собирались открыть, исправив обнаруженные недостатки. Но поступившее примерно через месяц решение Минздрава о лишении лицензии окончательно подкосило компанию. «Стало понятно, что ресурсов восстановить ее у нас не хватит», — рассказывали тогда в медцентре. У фирмы начали накапливаться задолженности перед поставщиками оборудования, а также просрочки по выплате зарплаты.

— Претензии Минздрава до нас, к сожалению, не дошли. Нам пришло предписание, что нас закрывают до момента исправления недостатков на срок до шести месяцев. Но как такового решения лечебно-контрольного совета Минздрава мы так и не получили. Нам не перечислили те недостатки, из-за которых нам приостановили деятельность, — говорила блогу «Отражение» директор Елена Шарафанович.

Как разборки между учредителями добавили вопросов

И без того сложная ситуация в этой клинике ухудшилась из-за конфликта между учредителями. Как ранее рассказывала руководительница медцентра, причиной пристального внимания госорганов стали жалобы Владимира Гурлева — сына одного из учредителей медцентра Людмилы Гурлевой.

— Сын второго учредителя, чтобы снять директора, писал жалобы в Минздрав, вообще всюду. А в результате прервали действие лицензии, — рассказывал в то время блогу «Отражение» учредитель медцентра Руслан Шарафанович.

Примечательно, что сейчас полный тезка Владимира Гурлева руководит другим медцентром «Клиника гуру», который был зарегистрирован в мае 2022 года — в разгар конфликта. Изначально основательницей этой новой клиники значилась Людмила Гурлева — соучредительница «Клиники А1». По данным на январь 2024 года в этом новом медцентре работало два человека, хотя на сайте перечислены 15 врачей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип