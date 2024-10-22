В Беларуси банкротится один из частных медцентров 1 22.10.2024, 12:16

3,952

Два года назад у клиники отобрали лицензию.

В Экономическом суде Минска 16 октября возбудили дело о банкротстве «Клиники А1». Это следует из данных, опубликованных в едином госреестре дел о банкротстве. Два года назад у этой клиники отобрали лицензию. Внутренние разборки между учредителями добавили трудностей этому медучреждению, пишет «Зеркало».

В суд с иском о банкротстве обратилось управление Фонда соцзащиты населения, которому клиника задолжала взносы на сумму 12 868,76 рублей.

У компании нет имущества, а последняя операция по счетам прошла летом 2022 года — вскоре после того, как Минздрав приостановил действие лицензии клиники на медицинскую деятельность.

Судья до января 2025 года открыл конкурсное производство. Это процедура, которая применяется к фирме-банкроту, чтобы предпринять меры по выплатам долгов.

Как клиника дошла до такого состояния

Эту клинику основали в 2019 году. Весной 2022-го в медцентр наведались сразу две проверки госорганов. После первой из них — проверки санстанции — медучреждение еще собирались открыть, исправив обнаруженные недостатки. Но поступившее примерно через месяц решение Минздрава о лишении лицензии окончательно подкосило компанию. «Стало понятно, что ресурсов восстановить ее у нас не хватит», — рассказывали тогда в медцентре. У фирмы начали накапливаться задолженности перед поставщиками оборудования, а также просрочки по выплате зарплаты.

— Претензии Минздрава до нас, к сожалению, не дошли. Нам пришло предписание, что нас закрывают до момента исправления недостатков на срок до шести месяцев. Но как такового решения лечебно-контрольного совета Минздрава мы так и не получили. Нам не перечислили те недостатки, из-за которых нам приостановили деятельность, — говорила блогу «Отражение» директор Елена Шарафанович.

Как разборки между учредителями добавили вопросов

И без того сложная ситуация в этой клинике ухудшилась из-за конфликта между учредителями. Как ранее рассказывала руководительница медцентра, причиной пристального внимания госорганов стали жалобы Владимира Гурлева — сына одного из учредителей медцентра Людмилы Гурлевой.

— Сын второго учредителя, чтобы снять директора, писал жалобы в Минздрав, вообще всюду. А в результате прервали действие лицензии, — рассказывал в то время блогу «Отражение» учредитель медцентра Руслан Шарафанович.

Примечательно, что сейчас полный тезка Владимира Гурлева руководит другим медцентром «Клиника гуру», который был зарегистрирован в мае 2022 года — в разгар конфликта. Изначально основательницей этой новой клиники значилась Людмила Гурлева — соучредительница «Клиники А1». По данным на январь 2024 года в этом новом медцентре работало два человека, хотя на сайте перечислены 15 врачей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com