«В семье Ким Чен Ына есть много конфликтов» 22.10.2024, 12:21

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Чем Южная Корея может помочь Украине?

Издание Newsweek пишет, что Южная Корея может отправить в Украину военный контингент. Это могут быть офицеры разведки и специалисты по КНДР.

Насколько это реальный сценарий? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:

— Если мы говорим именно о консультационных силах, то, да, это вполне возможно. Подчеркну, не о штурмовых бригадах и тому подобному, а именно о консультациях. Следует признать, что у Украины очень мало информации по Северной Корее.

Мы владеем более глубокой информацией и обширными контактами в отношении Ирана, но не КНДР.

Северная Корея для нас что-то такое, в чем мы очень слабо ориентируемся. Консультации нужны, поскольку там очень непростая ситуация в иерархии, взаимоотношениях. Казалось бы, там только один Ким Чен Ын находится на троне и так далее, а на самом деле это не совсем так. Там есть другие определенные силы, внутренние конфликты, в том числе — внутрисемейные.

Нам, украинцам, нужна информация о структуре северокорейской армии, методах подготовки их войск. Не исключаю, что как раз Южная Корея может нам в этом вопросе помочь.

— Станет ли это усилением для Украины?

— Информация — это тоже боевое усиление. Ведь мы получим знания о северокорейской армии, но если говорить про физически усиление, нет.

— Может ли Сеул перейти к еще более радикальным формам поддержки?

— Да, вполне возможно. Южная Корея имеет широкую номенклатуру вооружений, которые могли бы помочь Украине в войне с РФ. До сих пор они нам не отправляли летального вооружения. И вот в этом вопросе Южная Корея может помочь Украине, начиная от боеприпасов и заканчивая техникой.

У них есть разные, очень интересные системы, которые нам были бы полезны. Подчеркну, физического присутствия южнокорейских подразделений и офицеров на поле боя не будет.

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