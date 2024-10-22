Ключевая проблема ВСУ

Ключевая проблема ВСУ3
- Юрий Бутусов
- 22.10.2024, 12:29
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При Сырском в этом плане стало хуже.
Услышал типичную историю. Сержант-контрактник, квалифицированный артиллерист, из военной семьи, несколько лет службы, с начала большого вторжения воевал безупречно, был правой рукой комбата и старшего офицера батареи, никаких залетов. А потом комбата заменили. И новый командир, мягко говоря, не соответствовал своей должности. Отчетность и доклады в первую очередь, а как батарея стреляет — разве кого-то это беспокоит? Сержант принес отношение на перевод в другую часть, где его очень хотели забрать на аналогичную должность. Комбат отношение порвал, потом порвал второе, потом третье. А когда сержант принес рапорт на отпуск, то ему вместо законного отпуска комбат передал приказ на перевод обычным стрелком в новую пехотную бригаду.
Сержант самовольно оставил часть и службу вообще.
У нас большие потери от СОЧ. Военное командование ничего не делает, чтобы решить проблему.
Перевод солдата или сержанта надо длительное время согласовывать на уровне самого главнокомандующего ВСУ! Это не преувеличение и не шутка. При Залужном это было очень хаотично и проблемно, но все же нередко решалось при наличии связей. При Сырском стало в этом плане хуже — переводы стали вообще редкостью, и никаких вариантов у подавляющего большинства людей нет.
Теперь если мотивированный воин не хочет служить с некомпетентными командирами, хочет быть в другой команде, где он может реализоваться, ему надо идти в СОЧ, надо списываться по семейным обстоятельствам, из-за медицинских показателей, тратить на процедуры много месяцев и нередко даже платить взятки! А у многих людей это вызывает отчаяние и злость, и они на длительное время вообще оставляют армию.
И этот феодализм военное командование поощряет. Людям показывают, что руководители распоряжаются подчиненными как собственным ресурсом.
Нормальная организационная работа по комплектованию, когда людей перемещают для достижения определенных целей, для усиления боеспособности, в нашей армии превратилась в какое-то абсурдное крепостничество, когда все зависит от настроения и отношений различных начальников, которых результат — уничтожение врага и судьбы своих бойцов вообще не интересуют, а интересуют только свои мелкие амбиции.
К сожалению, у нас отсутствует Ставка Верховного главнокомандующего, отсутствует министр обороны, отсутствует парламентский комитет по обороне как органы, которые могут реагировать на проблемы, влиять на порядок управления и организации и эффективно контролировать военное руководство. Мы теряем время, мы теряем людей, и даже поражения на фронте не заставляют пока признать и исправить очевидные управленческие и организационные ошибки.
Юрий Бутусов, «Фейсбук»