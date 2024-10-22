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Reuters: США и Китай обрушили цены на нефть

  • 22.10.2024, 12:34
  • 3,984
Reuters: США и Китай обрушили цены на нефть

Это произошло сегодня.

Цены на нефть снизились сегодня, 22 октября, поскольку США возобновили активные усилия по прекращению огня на Ближнем Востоке, а Китай продолжает сталкиваться с замедлением роста спроса. Об этом сообщает Reuters.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent упали на 60 центов, или 0,8%, до 73,69 долларов за баррель, а ноябрьские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) снизились на 6 центов, до 70,50 долларов за баррель.

В то же время, декабрьские фьючерсы на WTI продемонстрировали падение на 57 центов, или 0,8%, до 69,47 доллара за баррель.

Напомним, сегодня Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль - первую остановку в своем ближневосточном турне. Во время него государственный деятель будет пытаться возобновить переговоры о прекращении войны в Газе и разрядить ливанский конфликт.

«Цены на сырую нефть колеблются в ответ на неоднозначные новости с Ближнего Востока, поскольку ситуация меняется на эскалацию и деэскалацию», - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Йошида.

Эксперты считают, что цены могут подняться, если появятся более четкие признаки экономического восстановления Китая, подкрепленного стимулирующими мерами Пекина. Но успехи, вероятно, будут ограничены - в частности, из-за неопределенности относительно общих перспектив мировой экономики.

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