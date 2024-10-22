В Беларуси ликвидируется одна из крупнейших языковых школ 22.10.2024, 12:34

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После проверки из ДФР.

17 октября учебный центр «Образовательные технологии», известный в Беларуси под брендом Streamline Language School, подал на ликвидацию. Такая запись появилась в базе ЕГР.

Таким образом, одна из крупнейших языковых школ Беларуси закрывается после 15 лет работы.

На сайте посетителей встречается объявление «По техническим причинам мы временно не можем проконсультировать вас по обучению». Соцсети центра не обновляются с начала октября.

Официально причину ликвидации представители Streamline не озвучивали.

Альянс расследователей Беларуси утверждает, что причиной закрытия стала проверка ДФР КГК.

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