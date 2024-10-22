ЦАХАЛ нашел бункер «Хезболлы» с $500 млн наличными и золотом 22.10.2024, 12:42

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Бункером лично владел Хасан Насралла.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила под одной из больниц в Бейруте подземный бункер, принадлежащий ливанской группировке «Хезболла».

Об этом заявил представитель ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари. По словам офицера, бункером лично владел убитый лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. В укрытии хранились свыше 500 миллионов долларов в золоте и наличных. Израиль обвинил Иран в финансировании группировки.

«Эти деньги могли бы пойти на восстановление Ливана, но вместо этого они были использованы для усиления «Хезболлы»», — приводит The Times of Israel слова Хагари. Контр-адмирал также призвал ливанское правительство и международные организации предотвратить использование этих средств для террористической деятельности против Израиля. Хагари добавил, что израильские ВВС внимательно следят за этим комплексом, однако подчеркнул, что удары по больнице не планируются, так как ЦАХАЛ ведет борьбу с «Хезболлой», а не с народом Ливана.

Раскрытие информации о бункере и его содержимом последовало после ночных авиаударов по финансовым объектам «Хезболлы». В частности, израильская авиация атаковала Дамаск, уничтожив командира подразделения группировки, которое отвечало за передачу средств и вооружений. Имя этого командира Хагари не назвал, уточнив лишь, что он стал преемником после ликвидации его предшественника.

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