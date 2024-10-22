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В Беларусь идет сильный ветер

  • 22.10.2024, 12:41
В Беларусь идет сильный ветер

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Белгидромет сообщил, что в среду, 23 октября, по северу страны ожидается усиление ветра.

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности. Днем 23 октября (среда) по северу республики во многих районах ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что днем существует вероятность осадков 5-10%, а в Витебске с вероятностью 80-90% пройдет кратковременный дождь.

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