The Guardian: Военных из КНДР могут бросить на зимние штурмы Покровска 22.10.2024, 12:59

Или другие восточные участки фронта.

Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Об этом пишет The Guardian.

Как отметил сотрудник аналитического центра Британии The Royal United Services Institute Сэм Кренни-Эванс, военные из КНДР могут выполнять самые разнообразные задачи - от материально-технического обеспечения на линии фронта, в частности транспортировки боеприпасов и копания укреплений, до работы в тылу или внутри РФ. Также их могут отправить на тренировки для получения боевых навыков.

«Есть также очевидные политические преимущества для обеих сторон, прежде всего значительное усиление отношений между двумя членами «Осью потрясений» - Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, члены которой в разной степени стремятся бросить вызов западной военной гегемонии», - пишет издание.

Также исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн отметил, что Москва предоставляет Пхеньяну политическую поддержку, которую ранее мог дать только Пекин.

Кроме нее, Россия может передать ракетные и подводные технологии Северной Корее.

Разведка Южной Кореи отмечает, что с августа КНДР отправила в РФ 70 грузов с боеприпасами. Это около 8 миллионов единиц, включая важные для армии РФ 152-мм и 122-мм снаряды.

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