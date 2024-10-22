закрыть
22 октября 2024, вторник, 13:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«С ЖКХ будет происходить то же самое, что происходит с демографией и пенсионной системой»

  • 22.10.2024, 12:50
«С ЖКХ будет происходить то же самое, что происходит с демографией и пенсионной системой»

Как в Беларуси деградировала очень важная сфера.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин очень доступно рассказал о том, почему от суммы «на капремонт» в жировке не зависит качество этого ремонта.

— В нормальной ситуации сами жильцы должны решать, какой ремонт подъезда и за какую сумму делать, — комментирует Владимир Ковалкин проблемы в системе ЖКХ Беларуси на «Обычном утре». — Дело в том, что от статьи «на капремонт» в жировке отказаться практически невозможно — ни в Беларуси, ни в любой другой стране.

Только, допустим, в тех же Польше или Литве товарищество собственников жилья (ТСЖ) или его аналог в рамках голосования будут решать, сколько они хотят отчислять на капитальный ремонт.

В этом вопросе существует достаточно большая разница между странами Европы и Беларусью. И первое отличие именно в том, что сами жильцы устанавливают объем этих отчислений, что важно, путем голосования.

Лично для меня был первый опыт такого голосования в Варшаве в рамках ТСЖ дома, где я живу. Там я узнал, что можно своим голосом на что-то влиять.

В Польше это действительно похоже на предвыборную кампанию, когда несколько групп жильцов предлагают что-то, а потом все путем голосования выбирают, например, сэкономить на ремонте подъезда, но сделать лучше ландшафтный дизайн, или сэкономить на ландшафтном дизайне и сделать краше подъезд и т.д.

Второе важное отличие заключается в том, что в демократических странах деньги, перечисленные на капремонт дома, сохраняются на счету конкретного дома. Это накопительная история: когда приходит время что-то ремонтировать, деньги берут и тратят.

В Беларуси отчисления на капремонт похожи на пенсионную систему. Пенсию у нас платят люди, которые работают. Они не накапливают что-то на пенсионную жизнь себе, а оплачивают сегодняшним пенсионерам. Предполагается, что дети сегодняшних работников далее будут платить пенсию уже своим родителям.

И ЖКХ с точки зрения капремонта строится ровно по той же схеме.

В результате жильцы новых домов 2023-2024 годов постройки платят отчисления, которые идут на ремонт хрущевок. Никакого накопления не происходит.

Кроме того, госсистема приводит все к тому, что называется «уравниловка». Условно говоря, вы можете жить в более новом и дорогом доме и хотеть более качественный ремонт, потому что можете себе это позволить. А, скажем, люди с низким доходом в бедной хрущевке не могут.  

Но государство у всех забирает одинаково и пытается затем перераспределить это так, чтобы у всех было в среднем — чуть-чуть чистенько.

В такой системе денег никогда не будет хватать, потому что людям предлагают улучшить не конкретно свое, как в странах «загнивающего капитализма», а чье-то общее, непонятно чье.

По итогу, если пересчитать расходы на услуги ЖКХ по отношению к зарплате, то в западных странах они такие же, как в Беларуси. Но если посмотреть на качество услуг, то там они гораздо выше. Потому что люди вкладывают в себя.

Развиваться системе ЖКХ, по мнению эксперта, мешает в том числе и отсутствие обратной связи, которое в Беларуси распространено на все сферы.   

— Допустим, в Польше ТСЖ может даже уволить управляющую компанию, если она невовремя включит отопление. А Беларусь — это «совок» или разрушенная система обратных связей.

На Западе ТСЖ само нанимает обслуживающую компанию, требует с нее финансовые отчеты и результат. То есть все просто: есть деньги, есть заказ, есть оценка жителями выполненных работ.

В советской системе услуги оказывает как бы государство, вы их оплачиваете через жировку, но не можете выбрать поставщика услуг. Как не можете и спросить с него какой-нибудь отчет.

Наверное, можете написать жалобу в КГК, который в лучшем случае придет с проверкой, может быть, что-то найдет и кого-то посадит.

В то же время руководство вашего местного ЖКХ назначили не вы, люди, которые им платят, а исполком. Соответственно, они и чувствительны не к тому, довольны вы или нет, а к тому, что решат в исполкоме, что будет с их карьерой, выпишут ли им премию и т.д.  

Руководство исполкома, в свою очередь, тоже никто не выбирал, председателя прислал Лукашенко. Поэтому и он отчитывается не перед налогоплательщиками, которые платят ему, а перед Лукашенко. Такая система стимулов и ответов приводит к тому, что вы живете бедно, — объяснил Ковалкин.

Он уверен, что все факты, приведенные им выше, которые сегодня не дают развиваться системе ЖКХ, продолжат тормозить ее развитие и дальше.   

— На ЖКХ экономили всегда, и чем дальше, тем экономят больше. Если посмотреть по качеству и стандартам капремонта, то, например, в конце 00-х-начале 10-х годов в капремонт еще входила замена окон на энергоэффективные, то есть на стеклопакеты. Уже к концу 10-х годов это отменили.

Деградируют стандарты капремонта, соответственно, ухудшается и качество жизни людей.

Дальше с системой ЖКХ будет происходить то же самое, что происходит с демографией и пенсионной системой. Будет накапливаться старый жилищный фонд, и в этой общей кубышке для ремонта будет оставаться все меньше денег.

Потому что нового жилья в процентном соотношении меньше, чем старого, но проблем у старого гораздо больше. И на это большее количество придется делить тот же самый скудный пирог, который удается собирать через жировки, плюс что-то добавляют местные органы.

Но ситуация будет ухудшаться постепенно, не резко. Наглядно увидеть изменения можно, если сравнивать длинные периоды, например, 2024 и 2014 годы или потом 2034 с 2024. Деградация сферы ЖКХ будет медленной, — подчеркнул Ковалкин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип