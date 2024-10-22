«С ЖКХ будет происходить то же самое, что происходит с демографией и пенсионной системой» 22.10.2024, 12:50

Как в Беларуси деградировала очень важная сфера.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин очень доступно рассказал о том, почему от суммы «на капремонт» в жировке не зависит качество этого ремонта.

— В нормальной ситуации сами жильцы должны решать, какой ремонт подъезда и за какую сумму делать, — комментирует Владимир Ковалкин проблемы в системе ЖКХ Беларуси на «Обычном утре». — Дело в том, что от статьи «на капремонт» в жировке отказаться практически невозможно — ни в Беларуси, ни в любой другой стране.

Только, допустим, в тех же Польше или Литве товарищество собственников жилья (ТСЖ) или его аналог в рамках голосования будут решать, сколько они хотят отчислять на капитальный ремонт.

В этом вопросе существует достаточно большая разница между странами Европы и Беларусью. И первое отличие именно в том, что сами жильцы устанавливают объем этих отчислений, что важно, путем голосования.

Лично для меня был первый опыт такого голосования в Варшаве в рамках ТСЖ дома, где я живу. Там я узнал, что можно своим голосом на что-то влиять.

В Польше это действительно похоже на предвыборную кампанию, когда несколько групп жильцов предлагают что-то, а потом все путем голосования выбирают, например, сэкономить на ремонте подъезда, но сделать лучше ландшафтный дизайн, или сэкономить на ландшафтном дизайне и сделать краше подъезд и т.д.

Второе важное отличие заключается в том, что в демократических странах деньги, перечисленные на капремонт дома, сохраняются на счету конкретного дома. Это накопительная история: когда приходит время что-то ремонтировать, деньги берут и тратят.

В Беларуси отчисления на капремонт похожи на пенсионную систему. Пенсию у нас платят люди, которые работают. Они не накапливают что-то на пенсионную жизнь себе, а оплачивают сегодняшним пенсионерам. Предполагается, что дети сегодняшних работников далее будут платить пенсию уже своим родителям.

И ЖКХ с точки зрения капремонта строится ровно по той же схеме.

В результате жильцы новых домов 2023-2024 годов постройки платят отчисления, которые идут на ремонт хрущевок. Никакого накопления не происходит.

Кроме того, госсистема приводит все к тому, что называется «уравниловка». Условно говоря, вы можете жить в более новом и дорогом доме и хотеть более качественный ремонт, потому что можете себе это позволить. А, скажем, люди с низким доходом в бедной хрущевке не могут.

Но государство у всех забирает одинаково и пытается затем перераспределить это так, чтобы у всех было в среднем — чуть-чуть чистенько.

В такой системе денег никогда не будет хватать, потому что людям предлагают улучшить не конкретно свое, как в странах «загнивающего капитализма», а чье-то общее, непонятно чье.

По итогу, если пересчитать расходы на услуги ЖКХ по отношению к зарплате, то в западных странах они такие же, как в Беларуси. Но если посмотреть на качество услуг, то там они гораздо выше. Потому что люди вкладывают в себя.

Развиваться системе ЖКХ, по мнению эксперта, мешает в том числе и отсутствие обратной связи, которое в Беларуси распространено на все сферы.

— Допустим, в Польше ТСЖ может даже уволить управляющую компанию, если она невовремя включит отопление. А Беларусь — это «совок» или разрушенная система обратных связей.

На Западе ТСЖ само нанимает обслуживающую компанию, требует с нее финансовые отчеты и результат. То есть все просто: есть деньги, есть заказ, есть оценка жителями выполненных работ.

В советской системе услуги оказывает как бы государство, вы их оплачиваете через жировку, но не можете выбрать поставщика услуг. Как не можете и спросить с него какой-нибудь отчет.

Наверное, можете написать жалобу в КГК, который в лучшем случае придет с проверкой, может быть, что-то найдет и кого-то посадит.

В то же время руководство вашего местного ЖКХ назначили не вы, люди, которые им платят, а исполком. Соответственно, они и чувствительны не к тому, довольны вы или нет, а к тому, что решат в исполкоме, что будет с их карьерой, выпишут ли им премию и т.д.

Руководство исполкома, в свою очередь, тоже никто не выбирал, председателя прислал Лукашенко. Поэтому и он отчитывается не перед налогоплательщиками, которые платят ему, а перед Лукашенко. Такая система стимулов и ответов приводит к тому, что вы живете бедно, — объяснил Ковалкин.

Он уверен, что все факты, приведенные им выше, которые сегодня не дают развиваться системе ЖКХ, продолжат тормозить ее развитие и дальше.

— На ЖКХ экономили всегда, и чем дальше, тем экономят больше. Если посмотреть по качеству и стандартам капремонта, то, например, в конце 00-х-начале 10-х годов в капремонт еще входила замена окон на энергоэффективные, то есть на стеклопакеты. Уже к концу 10-х годов это отменили.

Деградируют стандарты капремонта, соответственно, ухудшается и качество жизни людей.

Дальше с системой ЖКХ будет происходить то же самое, что происходит с демографией и пенсионной системой. Будет накапливаться старый жилищный фонд, и в этой общей кубышке для ремонта будет оставаться все меньше денег.

Потому что нового жилья в процентном соотношении меньше, чем старого, но проблем у старого гораздо больше. И на это большее количество придется делить тот же самый скудный пирог, который удается собирать через жировки, плюс что-то добавляют местные органы.

Но ситуация будет ухудшаться постепенно, не резко. Наглядно увидеть изменения можно, если сравнивать длинные периоды, например, 2024 и 2014 годы или потом 2034 с 2024. Деградация сферы ЖКХ будет медленной, — подчеркнул Ковалкин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com