Турецкий Пригожин Анатолий Несмиян

22.10.2024, 12:54

Общее направление выглядит достаточно многообещающим.

Умерший в США Фетхуллах Гюлен был фактически турецким Пригожиным, и история отношений Гюлена и Эрдогана - это история отношений российской власти и пригожинских структур. С тем отличием, что Пригожин был в основном про деструкцию и разрушения, а Гюлен - про созидание.

Однако суть примерно похожа: сетевая структура, работающая на базе государственных ресурсов, оказалась удивительно эффективной и превосходила по своей эффективности обеспечивающий ее государственный аппарат просто наголову. Что и предопределило вначале раздражение, а затем и открытую враждебность со стороны государства. Оно вдруг осознало, что в новой управленческой реальности может оказаться на вторых ролях, а потому предпочло решить проблему стандартным способом - ликвидировать «конкурента». В принципе, если бы Гюлен остался в Турции, он тоже, скорее всего, в один прекрасный день сел бы не в тот самолет.

В реальности в условиях коллапса классической бюрократии (причем это происходит повсеместно, просто с разной скоростью), такой специфический симбиоз вполне может стать прорывом в управлении.

Другой вопрос, что для решения разных задач будут требоваться разные Пригожины и Гюлены, а это - штучный товар, их по объявлению не найдешь, и как нашего гениального геополитика, из любой подворотни не вытащишь.

Но общее направление выглядит достаточно многообещающим, и я думаю, что будущие системы управления, которые будут основаны на таком симбиозе, окажутся способными на решение задач, неподъемных для сегодняшней бюрократии в силу и сложности, и неизбежной неповоротливости и негибкости классических управленческих структур.

Анатолий Несмиян, «Телеграм»

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